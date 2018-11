Boyle réussit un tour du chapeau... lors de la soirée de sensibilisation au cancer

Brian Boyle a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière, lors de la soirée de sensibilisation au cancer tenue par les Penguins, pour aider les Devils du New Jersey à l’emporter au compte de 5-1, lundi à Pittsburgh.

Voyez ses trois buts dans la vidéo ci-dessus.

Boyle avait appris le 19 septembre 2017 qu’il souffrait de la leucémie myéloïde chronique. Il est maintenant en rémission de cette maladie.

Outre Boyle, Will Butcher et Travis Zajac ont également touché la cible. Les Devils ont ainsi mis fin à une séquence de trois revers, tandis que les favoris locaux ont perdu leurs quatre plus récentes sorties.

Butcher a terminé sa soirée de travail avec trois points. Le Québécois Jean-Sébastien Dea a quant à lui récolté deux mentions d’aide dans la victoire. Le gardien Keith Kinkaid a repoussé 35 rondelles, n’étant déjoué que par Jamie Oleksiak.

Matthew Murray a été retiré de la rencontre après deux périodes. Il avait alors cédé quatre fois sur 27 lancers. En relève, Casey DeSmith a réalisé 11 arrêts.