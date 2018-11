LNH 360: les Sabres passent près de la dizaine

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 3 novembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

BUFFALO 9 – Ottawa 2

Tampa Bay 4 – MONTRÉAL 1

Edmonton 4 – DETROIT 3

NEW YORK (ISLANDERS) 3 – New Jersey 0

Toronto 5 – PITTSBURGH 0

Dallas 4 – WASHINGTON 3 (prol.)

Minnesota 5 – ST. LOUIS 1

NASHVILLE 1 – BOSTON 0

VEGAS 3 – Caroline 0

CALGARY 5 – Chicago 3

LOS ANGELES 4 – Columbus 1

SAN JOSE 4 – Philadelphie 3 (prol.)

Les Sabres passent près de la dizaine

Le Québécois Jason Pominville (2B, 1A) a marqué deux des neuf buts des Sabres, qui se sont imposés 9-2 devant les Sénateurs.

C’est la première fois que l’équipe marque au moins neuf buts dans un match de puis janvier 2009.

Pominville, qui a été honoré avant la rencontre pour avoir récemment atteint le plateau des 1000 matchs dans LNH, a porté à sept sa séquence de matchs avec au moins un point.

Jeff Skinner a marqué ses huitième et neuvième buts de la saison. Seulement trois joueurs ont obtenu plus de filets à leurs 14 premiers matchs avec les Sabres : Rick Vaive (1988-1989, 12), Richard Martin (1971-1972, 10) et Wilf Paiement (1986-1987, 10).

Le match entre les Sabres et les Sénateurs est le 21e cette saison où au moins 10 buts sont marqués, le plus haut total après 206 rencontres depuis 1995-1996 (30).

Les Maple Leafs invaincus sur la route

Morgan Rielly (2B) a réussi une deuxième partie de plus d’un but cette saison et Frederik Andersen a bloqué les 31 tirs dirigés vers lui dans un jeu blanc des Maple Leafs face aux Penguins à Pittsburgh.

Ainsi, la troupe de Mike Babcock est 6-0-0 à l’étranger depuis le début de la saison. C’est la deuxième fois de l’histoire de la formation que les Leafs remportent six matchs consécutifs sur la route pour amorcer la saison (1940-1941, 7). Le record de la LNH est de 10, établi par les Sabres en 2006-2007.

Rielly est le défenseur avec le plus de points (18) dans la LNH cette saison.

«Bolts» et «Isles» dominants

En raison d’une performance de deux buts de Steven Stamkos, le Lightning de Tampa Bay a pu vaincre les Canadiens de Montréal, 4-1, pour ainsi demeurer invaincu face à des rivaux de l’Association de l’Est (6-0-0).

C’est la première fois de l’histoire de l’organisation qu’une telle chose arrive.

De son côté, Thomas Greiss a bloqué les 35 tirs auxquels il a fait face pour permettre aux Islanders de vaincre les Devils et de demeurer invaincus face à des adversaires de la section Métropolitaine (6-0-0).

400 buts pour Staal

L’attaquant du Wild Eric Staal a marqué le 400e but de sa carrière pour aider le Wild à vaincre les Blues.

Il est devenu le sixième joueur actif de la LNH avec au moins 400 buts, en compagnie d’Alexander Ovechkin (617), Patrick Marleau (538), Ilya Kovalchuk (421), Sidney Crosby (417) et Marian Gaborik (407).

Dans la victoire de 5-1 du Wild, Nick Seeler (1B, 2A) a marqué le premier but de sa carrière dans la LNH.

300 buts pour Toews

Le capitaine des Blackhawks, Jonathan Toews a de son côté marqué le 300e but de sa carrière dans la LNH et est devenu le sixième joueur de l’histoire de l’organisation à réussir pareil exploit.

Les Flames reviennent de l’arrière

Les Flames ont marqué quatre buts sans réponse, dont trois en troisième période, pour surmonter un déficit de 3-1 et ainsi remporter un quatrième match de suite.

La formation de l’Alberta est au premier rang du classement de la section Pacifique.

En bref

Pekka Rinne a bloqué les 26 tirs auxquels il a fait face pour permettre aux Predators de l’emporter 1-0 face aux Bruins.

Le capitaine des Oilers Connor McDavid (2A) a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à sept et son total de points cette saison à 21.

Timo Meier (2B), des Sharks, a marqué le but de la victoire après 13 secondes en prolongation et devient le huitième joueur cette saison à atteindre le plateau des 10 buts.

