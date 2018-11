Les Texans ne perdent plus

Le botteur Ka’imi Fairbairn a réalisé un placement de 37 verges au début du quatrième quart, dimanche, permettant aux Texans de Houston de l’emporter 19-17 contre les Broncos à Denver.

Le pivot Deshaun Watson a complété 17 de ses 24 passes pour les Texans (6-3), qui ont gagné leurs six derniers affrontements. Il a totalisé 213 verges et deux touchés, rejoignant DeAndre Hopkins et Jordan Thomas dans la zone payante. Hopkins a accumulé 105 verges en 10 réceptions.

Échangé à Houston par le club du Colorado quelques jours auparavant, Demaryius Thomas a saisi trois ballons pour 61 verges.

Pour les Broncos (3-6), Case Keenum a atteint la cible 26 fois en 42 occasions pour des gains de 290 verges et un majeur, l’œuvre de Jeff Heuerman. Ce dernier a amassé 83 verges par la voie aérienne. Devontae Booker a franchi une fois la ligne des buts.

Brandon McManus a raté un botté de précision de 51 verges avec trois secondes à écouler à la partie, ce qui a confirmé le revers des siens.

Un revirement coûte cher aux Seahawks

À Seattle, Desmond King a réussi une interception aux dépens de Russell Wilson, ramenant celle-ci sur 42 verges pour le touché lors du quatrième quart, et les Chargers de Los Angeles ont vaincu les Seahawks au compte de 25-17.

Avant ce revirement coûteux, les favoris locaux ne tiraient de l’arrière que par neuf points. Un touché de Nick Vannett a réduit l’écart en fin de rencontre, mais les Seahawks (4-4) n’ont pas été en mesure de compléter la remontée.

Wilson a ainsi conclu le match avec 26 passes complétées en 39 tentatives pour 234 verges, deux touchés et une interception. Il a également rejoint Jaron Brown dans la zone des buts.

Pour les Chargers (6-2), Philip Rivers n’a réussi que 13 passes sur 26 tentées, mais il a tout de même fait progresser son équipe de 228 verges. Mike Williams et Tyrell Williams se sont rendus dans la zone des buts après avoir attrapé un de ses relais.

Melvin Gordon a quant à lui marqué un touché au sol. Il a effectué 16 courses au total, parcourant 113 verges.

Dans la victoire, le botteur Caleb Sturgis a connu une rencontre difficile. Il a raté sa seule tentative de placement et deux de ses trois transformations.