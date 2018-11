Kevin Harvick l’emporte et passe en finale

Kevin Harvick a obtenu son billet pour la finale de la série Monster Energy de NASCAR en remportant le AAA Texas 500, dimanche, à Fort Worth, au Texas.

Harvick, qui a gagné une huitième course cette saison, a mené 177 des 337 tours de l’épreuve, arrachant au passage les points des deux premiers segments. Il est en quête d’un deuxième titre de champion après son sacre en 2014.

Ryan Blaney, Joey Logano, Erik Jones et Kyle Larson ont complété le top 5.

Logano sera également de la finale. Ainsi, Kurt Busch, Kyle Busch, Martin Truex fils, Chase Elliott, Aric Almirola et Clint Bowyer n’auront plus qu’une course, soit le Can-Am 500, dimanche prochain, pour obtenir une des deux places toujours disponibles pour la finale.

Le champion sera ensuite couronné au terme du Ford EcoBoost 400, le 18 novembre, à Homestead, en Floride.