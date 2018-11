Grâce à Jimmy Vesey, les Rangers poursuivent leur remontée

L’attaquant Jimmy Vesey a réalisé un doublé, inscrivant le but décisif tôt en deuxième période, et les Rangers de New York ont vaincu les Sabres de Buffalo 3-1, dimanche, au Madison Square Garden.

Vesey a contribué à la poussée de deux buts en 19 secondes des siens pendant la première minute de l’engagement médian. Il a confirmé le gain des Rangers en projetant le disque dans une cage abandonnée. Neal Pionk avait pour sa part ouvert la marque. Le gardien Henrik Lundqvist a excellé en repoussant 39 tirs.

Les favoris locaux ont remporté un troisième match consécutif, mais présentent toujours une fiche (6-7-1) inférieure au seuil de respectabilité. La formation new-yorkaise accueillera le Canadien de Montréal, mardi.

Pour les perdants, qui avaient écrasé les Sénateurs d’Ottawa 9-2 la veille, Conor Sheary a fait scintiller la lumière rouge au troisième tiers. Carter Hutton a bloqué 19 rondelles.