Courte piste: Alyson Charles refait le coup à Calgary

Sa médaille de bronze au 500 m à la Coupe du monde de Calgary, samedi, pouvait être vue comme un heureux hasard, mais Alyson Charles nous a refait le même coup, dimanche, ce qui devrait suffire pour nous convaincre.

À part l’intouchable Chinois Danjing Wu, double gagnant chez les hommes, la recrue de 20 ans de l’équipe canadienne est la seule concurrente de la fin de semaine à avoir visité deux fois le podium à cette épreuve spectaculaire. Dans le match de dimanche, elle a même pris la tête dès le départ avant d’être dépassée après un tour et demi par l’éventuelle gagnante, la Néerlandaise Lara van Ruijven, puis par la Chinoise Kexin Gan, avec un tour à jouer.

«Pour moi, ça veut dire que ce n’est pas juste une chance qui m’est arrivée hier [samedi]. Ça démontre que j’ai ma place sur le circuit et que je peux compétitionner avec les meilleures», a exprimé la Montréalaise native du quartier Saint-Michel.

Les trois podiums féminins de la fin de semaine laissent croire que le vide appréhendé ne s’est jamais créé, depuis la retraite de Marianne St-Gelais et le départ de Valérie Maltais vers la longue piste. Le manque évident de carburant de Courtney Sarault en finale du 1000 m d’hier, dans lequel elle a pris le quatrième rang, n’a pas fait oublier sa médaille d’argent de la veille au 1500 m.

Cette étoile montante de 18 ans, originaire de Moncton, témoigne d’une relève florissante. Le contact de l’an dernier de plusieurs jeunesses avec les cinq Canadiennes qui ont participé aux derniers Jeux olympiques – St-Gelais, Maltais, Kim Boutin, Kassandra Bradette et Jamie MacDonald – rapporte déjà des dividendes.

«Alyson s’entraînait avec elles depuis quelques années, et moi aussi l’an dernier. Ces filles-là nous ont transmis les bonnes choses. Grâce à elles, on a appris à travailler fort et à être persévérantes. Les résultats de la fin de semaine le démontrent», constate l’athlète originaire de La Baie, Claudia Gagnon, deuxième en finale B du 500 m de dimanche.

Triple échec pour Hamelin

Cette visite à Calgary s’inscrira dans la catégorie des «fins de semaine à oublier» dans la carrière individuelle de Charles Hamelin. Disqualifié vendredi du concours des 500 m en raison d’un faux départ, le vétéran de l’équipe canadienne n’a pu profiter du repêchage de dimanche matin au 1000 m. Une manœuvre trop insistante sur le Français Thibaut Fauconnet lui a valu une pénalité dans la dernière course, qui lui aurait permis de réintégrer le tableau principal de cette épreuve.

Puis, il y a eu cette quatrième place frustrante au relais masculin en fin de journée. Misère...