Portland passe devant

Les Timbers ont inscrit deux buts en une douzaine de minutes avant la demi-heure de jeu, dimanche, à Portland, pour l’emporter 2-1 contre les Sounders de Seattle dans le match-aller de la demi-finale de l’Association de l’Ouest.

Le match était présenté en direct à TVA Sports 2.

Conséquemment, la formation de l’Oregon devra éviter de perdre 1-0 ou encore, par plus d’un but, pour avoir une chance de passer dans le carré d’as de la Major League Soccer.

Après que Raul Ruidiaz eut lancé les visiteurs en avant à la 10e minute, Jeremy Ebobisse a créé l’impasse, complétant une séquence de Diego Valeri. Puis, Sebastian Blanco a touché la cible à la 29e minute.

Le gardien Jeff Attinella a repoussé deux ballons, tout comme son vis-à-vis Stefan Frei.

Par ailleurs, Ruidiaz a décoché quatre tirs, dont un cadré.

Le duel-retour de la série aura lieu jeudi au domicile des Sounders.

Les formations:

