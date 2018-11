5 mauvaises décisions dans l’histoire des Islanders

Pour les partisans des Canadiens de Montréal qui croient que Marc Bergevin est un mauvais directeur général, il peut être réconfortant d’analyser certaines décisions prises par les dirigeants des Islanders de New York dans l’histoire de ce club. En voici cinq en l’honneur de la visite du CH lundi au Barclays Center.

1. Un beau cadeau aux Panthers!

Les Islanders ont échangé le gardien québécois Roberto Luongo et l’attaquant finlandais Olli Jokinen aux Panthers de la Floride, le 24 juin 2000, en retour de Mark Parrish et d’Oleg Kvasha. Il faut préciser que cette transaction survenait le même jour que la sélection du gardien Rick DiPietro au premier rang au total, par la formation new-yorkaise, lors du repêchage de 2000.

2. Alexei Yashin a coûté cher

Durant le repêchage de 2001, les Islanders de New York ont eu la curieuse idée d’échanger leur deuxième choix au total aux Sénateurs d’Ottawa en retour de l’attaquant Alexei Yashin. Or, les Sénateurs en ont profité pour sélectionner Jason Spezza. Dans cette même transaction, les Islanders avaient aussi cédé Zdeno Chara et Bill Muckalt.

3. Le contrat de Rick DiPietro

Déjà que la sélection du gardien Rick DiPietro au premier rang du repêchage de 2000 était discutable (devant Dany Heatley et Marian Gaborik), les Islanders lui ont offert un contrat de 15 ans pour la somme de 67,5 millions $ en 2006. Touché par diverses blessures, DiPietro n’aura malheureusement pas connu la carrière souhaitée dans la Ligue nationale de hockey.

4. L’échange de Pierre Turgeon

Le 5 avril 1995, les Islanders envoient l’attaquant Pierre Turgeon et le défenseur Vladimir Malakhov au Canadien de Montréal. En retour, ils obtiennent Kirk Muller, Craig Darby et Mathieu Schneider. Turgeon connaîtra éventuellement une excellente saison avec le Tricolore, en 1995-1996, avec une récolte de 96 points. Malheureusement, le Canadien a également commis une gaffe monumentale en échangeant à son tour Turgeon aux Blues de St. Louis (contre Shayne Corson et Murray Baron) en octobre 1996.

5. Le dossier de John Tavares

À quel point les Islanders sont-ils à blâmer dans ce dossier? Il n’en demeure pas moins que John Tavares a quitté l’équipe sans que celle-ci n’obtienne quoi que ce soit en retour. Devenu libre comme l’air, Tavares s’est entendu avec les Maple Leafs de Toronto, à titre de joueur autonome sans compensation, le 1er juillet 2018.