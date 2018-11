Zachary Lavigne s’illustre face à l’Armada

Zachary Lavigne a récolté trois points dans la victoire de 3-1 des Saguenéens de Chicoutimi face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, samedi après-midi, au Centre Georges-Vézina.

L’attaquant de 19 ans a inscrit un but et obtenu deux mentions d’assistance. Il a ouvert la marque à la cinquième minute de jeu avec sa troisième réussite de la saison, à laquelle ont contribué Morgan Nauss et Alexis Shank.

Lavigne a ensuite participé au but gagnant, inscrit par Xavier Labrecque au début du deuxième vingt. Enfin, il a obtenu une mention d’aide sur le filet de Vladislav Kotkov, réussie dans une cage déserte dans les dernières secondes du temps réglementaire.

Luke Henman a été l’unique marqueur pour l’Armada. Il a touché la cible pour la quatrième fois de la saison en deuxième période, avec la complicité de Samuel Bolduc et de Joël Teasdale.

Alexis Shank a livré une solide performance devant le filet de l’équipe locale, repoussant 33 des 34 tirs dirigés vers lui. Pour sa part, le gardien de l’Armada Émile Samson a concédé deux buts sur 21 lancers.

Pour les Saguenéens, il s’agit d’une deuxième victoire en autant de matchs. Ils tenteront de poursuivre sur leur lancée dimanche, alors qu’ils recevront la visite des Sea Dogs de Saint John.

De son côté, l’Armada jouera son prochain match dimanche contre le Drakkar, à Baie-Comeau. La troupe de Bruce Richardson disputera son prochain match à domicile mercredi, face au Phoenix de Sherbrooke.