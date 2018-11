Thomas Greiss et les Islanders blanchissent les Devils

Thomas Greiss a signé son premier blanchissage de la saison et son neuvième en carrière dans la victoire de 3-0 des Islanders de New York face aux Devils du New Jersey, samedi soir, à Brooklyn. Pour l’équipe locale, il s’agit d’un cinquième gain en autant de sorties.

Le gardien de 32 ans a repoussé les 35 tirs dirigés vers lui par la troupe de John Hynes.

Sur le plan offensif, Josh Bailey a contribué aux deux premiers buts des siens.

C’est Jordan Eberle qui a ouvert la marque pour les Islanders au premier vingt, lors d’un avantage numérique.

Brock Nelson a ensuite inscrit le but d’assurance, tard en troisième période. Il compte maintenant sept buts depuis le début de la campagne.

Scott Mayfield a complété le travail en marquant dans un filet désert dans les dernières secondes du temps réglementaire.

Devant le filet des Devils, qui ont encaissé un troisième revers consécutif, Keith Kinkaid a cédé deux fois sur 32 lancers.