Suarez sauve le Barça, le Real ranimé par Vinicius

Insatiable! Triple buteur dans le clasico, Luis Suarez a inscrit un doublé face au Rayo Vallecano (3-2) pour sauver le leader Barcelone, samedi pour la 11e journée du Championnat d'Espagne, marquée par le sursaut du Real Madrid contre Valladolid (2-0) grâce au jeune Vinicius.

En l'absence de Lionel Messi, qui continue de soigner une fracture à un bras, Suarez s'occupe de tout: il a inscrit ce week-end ses cinquième et sixième buts (11e, 90e) en l'espace de trois journées, bien secondé par le Français Ousmane Dembélé qui a égalisé d'une jolie volée à la 87e minute alors que le Barça était mené 2-1.

Cette victoire au forceps permet au Barça (1er, 24 pts) de rester en tête devant l'Atlético Madrid (2e, 20 pts), le Deportivo Alavés (3e, 20 pts), le Séville FC (4e, 19 pts) et l'Espanyol Barcelone (5e, 18 pts). Le Real Madrid, vainqueur dans la douleur de Valladolid, est sixième avec 17 points.

Dans un samedi riche de trois affiches madrilènes, les "petits" ont donné du fil à retordre aux grands d'Espagne: le Barça a failli chuter chez l'avant-dernier, le Real a attendu les dix dernières minutes pour faire la décision et l'Atlético, qui menait à Leganés grâce à Antoine Griezmann, s'est fait rejoindre dans la dernière ligne droite (1-1).

C'est dire si cette Liga est imprévisible! Qui aurait pu dire que le Barça, impérial le week-end dernier dans le clasico face au Real (5-1), allait autant souffrir contre un promu ? Et qui aurait pu imaginer que Suarez, auteur d'un début de saison poussif, se transformerait en ogre pour pallier l'absence de Messi ?

Dembélé, un but qui compte

Il ne faut pas minimiser non plus la performance de Dembélé: d'abord très brouillon, comme depuis quelques semaines, le Français a marqué un but qui compte et pourrait relancer sa saison, au-delà des polémiques sur ses pertes de balle ou ses retards. Et grâce à lui, le Barça a arraché trois points cruciaux, au mental et sans Messi.

Le Real a aussi obtenu un succès précieux psychologiquement dans un match mal engagé, où Valladolid a trouvé deux fois la transversale madrilène.

L'équipe Merengue, entraînée par l'intérimaire Santiago Solari, a été sauvée par un centre-tir de Vinicius (18 ans) détourné dans sa propre cage par le défenseur Kiko Olivas (83e). Et Karim Benzema a obtenu un penalty que le capitaine Sergio Ramos a ensuite transformé (88e) pour valider une victoire bienvenue après cinq matches sans gagner en Liga: quatre défaites, un nul.

C'est cruel pour le promu Valladolid, propriété de l'ex-attaquant brésilien Ronaldo. Mais c'est une bonne nouvelle pour Solari, qui espère convaincre son président Florentino Pérez de le pérenniser sur le banc. «Nous avions besoin de gagner», a savouré le technicien argentin.

Capitaine Griezmann n'a pas suffi

Il semble incroyable de penser que le grand Real, triple tenant de la Ligue des champions, soit dépendant d'un gamin de 18 ans à peine débarqué de Flamengo, au Brésil. «Quand j'ai reçu le ballon, j'imaginais que je pourrais marquer. J'ai compté un, deux, trois et j'ai tiré fort», a raconté Vinicius.

Cela résume les doutes actuels du Real alors que le remplacement lundi de l'entraîneur Julen Lopetegui n'a pas réglé certains problèmes de fond, comme la méforme persistante de Gareth Bale, copieusement sifflé par le stade Santiago-Bernabeu.

Côté Atlético, le nul concédé samedi à Leganés est un petit coup d'arrêt avant une revanche à haut risque mardi contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, quinze jours après la gifle 4-0 subie en Allemagne.

Les «Colchoneros» se consoleront avec la forme affichée par Griezmann, porteur pour la première fois du brassard de capitaine en match officiel avec son club.

Le Français a cru marquer des points dans la course au Ballon d'Or: il a expédié un coup franc direct des 25 mètres juste sous la transversale (69e), soit son troisième but en Liga cette saison. Mais cela n'a pas suffi...

Italie: la Juve gagne encore

Avec un but de Paulo Dybala dès la première minute, la Juventus a battu Cagliari (3-1) samedi lors de la 11e journée du championnat d'Italie et a repris sa confortable avance en tête devant l'Inter et Naples.

Avec sa dixième victoire en onze matches, la Juve est toujours six points devant l'Inter Milan et Naples, à égalité à 25 points. Mais, contrairement à ses dauphins, qui ont respectivement balayé le Genoa 5-0 samedi et Empoli 5-1 vendredi, la Juve a ramé.

Elle a pourtant parfaitement débuté son match avec un but après 43 secondes de jeu, par Dybala, qui, d'un crochet, a éliminé deux défenseurs avant de conclure d'un tir rasant près du poteau. Mais ce but a paradoxalement eu pour effet d'endormir la Vieille Dame et de revigorer Cagliari.

Leonardo Pavoletti a failli égaliser pour les Sardes (19) mais sa volée à bout portant a trouvé un vigilant Szczesny. Le portier polonais n'a par contre pas réussi à stopper la frappe décroisée de Joao Pedro (36).

Un espoir vite refroidi, deux minutes plus tard... par le but contre son camp de Filip Bradaric (38).

Sans le Croate Mario Mandzukic, forfait de dernière minute, les leaders ont ensuite difficilement contrôlé le match. Les joueurs pensaient peut-être déjà à Manchester United, qui vient à Turin mercredi en Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo aurait pu faire le break mais ses tentatives ont trouvé le poteau (45+3) puis le gardien adverse (83). Finalement, c'est Cuadrado qui a clos les débats à la 87e minute, servi dans la surface par le Portugais à l'issue d'une contre-attaque rapide.

Derrière la Juve, qui n'a laissé que deux points en chemin face au Genoa (9e journée) cette saison, l'Inter a signé samedi une septième victoire d'affilée contre ce même Genoa.

France : Lyon patauge, Monaco coule

Ils jouent en Ligue des champions la semaine prochaine et il y a de quoi stresser: Lyon, qui menait, a concédé un nul angoissant contre Bordeaux (1-1), tandis que le Monaco de Thierry Henry a sombré à Reims (1-0) samedi en Championnat de France.

«Catastrophique»

«Nous avons livré un match catastrophique. Nous ne jouons pas bien, on le voit bien. Nous menons 1-0 à la mi-temps, je ne sais pas comment et en seconde période avec la qualité que nous avons, nous avons perdu trop de ballons. Cela rend les choses difficiles. Il est difficile d'envisager gagner quand on fait cela. Nous n'étions pas là». C'est un constat clinique et c'est signé Rafael, défenseur de Lyon, coupable sur l'égalisation des Girondins.

Le bilan tiré par le coach Bruno Genesio n'est pas plus rassurant: «Il n'y a quasiment pas de satisfaction si ce n'est le bon retour de Nabil (Fekir, sorti de l'infirmerie et passeur décisif sur le but d'Houssem Aouar). Il est difficile de trouver quelque chose qui peut me plaire. Certainement, c'est le plus mauvais match depuis très longtemps. Il n'y a rien eu ni avec le ballon, ni sans le ballon. C'est miraculeux de s'en sortir avec un résultat nul».

Avec ce partage des points, l'OL (4e) a manqué l'occasion de prendre provisoirement la 3e place. Et a bien mal préparé son match crucial en Ligue des champions mercredi à domicile contre Hoffenheim.

Même si le président Jean-Michel Aulas n'a pas voulu accabler ses joueurs et a vu du positif. "Il faut tirer l'alarme par rapport à mercredi et éviter de jouer négativement, et ne pas altérer la confiance qui sera déterminante mercredi. Nous ne sommes pas sur le podium aujourd'hui, mais nous le serons probablement à la fin. Il faut tirer les enseignements".

Du côté de Bordeaux, c'était, sauf retournement de situation, le dernier match avant le passage sous pavillon américain -celui du fonds d'investissements GACP- mardi.

Henry ne s'en sort pas

Thierry Henry -filmé en fin de match bras croisés de dépit- n'a donc toujours pas gagné un match depuis qu'il a pris les rênes de Monaco, en quatre matches toutes compétitions confondues (2 revers, 2 nuls). La chute à Reims fait mal, car sur l'action du but, l'ASM version «Titi» est désorganisée.

La situation comptable est catastrophique. Monaco est 19e, à égalité de points avec le dernier, Guingamp. Si l'EAG ne perd pas dimanche à Nantes, ce sont les Monégasques qui seront lanterne rouge... Et à Reims, on a même vu des supporters monégasques s'en prendre verbalement aux joueurs du Rocher au coup de sifflet final. C'est vraiment la crise !

Le moral du club de la Principauté est donc au plus bas alors que se profile mardi un match contre Bruges en Ligue des champions, qui ressemble fort à celui de la dernière chance.

Dans les autres matches, Sabri Lamouchi a ramené trois précieux points avec Rennes de son déplacement à Caen (2-1).

Nice a fait le job contre Amiens (1-0), tout comme Nîmes, notamment avec un joli coup franc de Téji Savanier, à Dijon (4-0). Enfin, Strasbourg, 6e, a été rejoint au score par Toulouse (1-1).

Vendredi, le Paris SG, tenant du titre, a bien préparé son déplacement à Naples en Ligue des champions en battant son dauphin Lille 2-1 (buts de Mbappé et Neymar).

Dimanche, la 12e journée s'achève avec Saint-Etienne - Angers et surtout un duel alléchant entre Montpellier et Marseille.

Le Bayern cale à domicile

Le Bayern Munich a été tenu en échec samedi à domicile par le modeste Fribourg (1-1), et se retrouve à quatre points de Dortmund, vainqueur 1-0 à Wolfsburg, au soir de la 10e journée de Bundesliga.

Au classement, les champions en titre sont provisoirement deuxièmes, mais Mönchengladbach, qui reçoit dimanche l'avant-dernier Düsseldorf, les rejoindra à 20 points et les dépassera à la différence de buts en cas de victoire.

Brême, qui joue dimanche à Mayence, peut lui aussi revenir à 20 points.

Le Bayern avait ouvert le score tardivement par Serge Gnabry (80e), mais Lucas Höler, mal attaqué par les centraux munichois Süle et Boateng, a fusillé Neuer de près à la 89e minute pour égaliser.

Dortmund, en déplacement, a arraché une victoire laborieuse mais finalement méritée grâce à un but de son capitaine Marco Reus (27e). Le Borussia a laissé passer plusieurs occasions énormes de tuer le match en deuxième période et a souffert jusqu'au bout pour préserver ces trois points précieux.

Écosse: Odsonne Edouard relance le Celtic

Le Celtic est revenu à un point de Heart of Midlothian, actuel leader du championnat d'Ecosse, en écrasant le club d'Edimbourg (5-0), grâce à un doublé du Français Odsonne Edouard, samedi, lors de la 11e journée.

Oublié Moussa Dembélé. Le "Frenchy" en forme du côté de Glasgow s'appelle Odsonne Edouard: l'ancien buteur du PSG et de Toulouse a inscrit ses sixième et septième buts en championnat (8 matches) et permis aux Bhoys, septuples champions d’Écosse en titre, de revenir sur Hearts, qui compte un match en plus.

Après un début de championnat compliqué (sept buts inscrits en sept matches, deux défaites), le Celtic de Brendan Rodgers a enchaîné cinq victoires de rang en Scottish Premier League et se relance dans la course à son 50e titre de roi d'Écosse.