RSEQ: place aux éliminatoires

La route vers la coupe Vanier s’amorce officiellement, samedi, alors que les demi-finales du Réseau du sport étudiant du Québec.

Pour l’occasion, les Carabins de l’Université de Montréal croiseront le fer avec les Redmen de McGill et le Rouge et Or de l’Université Laval affrontera le Vert & Or de l’Université Sherbrooke.

Le match entre les Carabins et les Redmen sera diffusé sur les ondes de TVA Sports, dès 13h30.

Les Bleus ont remporté les deux rencontres face aux Redmen cette saison, n’accordant aucun point aux hommes de Ronald Hilaire, 33-0 et 16-0.

De leur côté, le Rouge et Or a été tout aussi dominant face à leurs rivaux de l’Estrie, ne leur laissant qu’un maigre petit point, 14-1 et 53-0.

Les gagnants de deux parties s’affronteront pour l’obtention de la coupe Dunsmore, la semaine prochaine.