Max Pacioretty patine avec ses coéquipiers

Tout porte à croire que Max Pacioretty affrontera les Canadiens de Montréal la semaine prochaine.

L'attaquant des Golden Knights de Vegas a participé à la séance d'entraînement de l'équipe, samedi.

Il s'agit d'un premier retour sur la glace pour l'ex-capitaine du CH depuis sa blessure survenue le 26 octobre dernier contre le Lightning.

Le vétéran de 29 ans est incommodé par une blessure au haut du corps. Il avec encaissé une solide mise en échec du défenseur des «Bolts» Braydon Coburn.

Pacioretty a déjà raté les trois derniers matchs des siens et en manquera un quatrième, alors que l'entraîneur-chef des Golden Knights, Gerard Gallant, a affirmé qu'il ne sera pas de la formation en vue du match contre les Hurricanes de la Caroline, mais qu'il se rapproche tranquillement d'un retour au jeu.

Max Pacioretty was on the ice with the team this morning ��



Coach Gallant said Pacioretty will not play tonight, but things are moving in the right direction ��