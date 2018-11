Louis-Philippe Simoneau en pleine possession de ses moyens

En réalisant quatre placements en autant de tentatives samedi, le botteur des Carabins de l’Université de Montréal Louis-Philippe Simoneau a démontré qu’il était fin prêt pour le prochain défi : battre le Rouge et Or de l’Université Laval à Québec.

Pour l’étudiant-athlète de 24 ans, il s’agira d’une dernière chance de mettre la main sur la Coupe Dunsmore, remise à l’équipe championne du Réseau du sport étudiant du Québec, lui qui faisait partie des formations championnes de 2014 et 2015.

«À chaque fois contre Laval ça se finit par vraiment pas beaucoup de points, a indiqué Simoneau après le gain de 48-2 des siens sur les Redmen de McGill en demi-finale provinciale. En ce moment, j’ai confiance en mes capacités et je suis en plein contrôle de mes émotions quand j’embarque sur le terrain.»

Questionné sur les bonnes performances de son botteur, l’entraîneur-chef des Carabins Danny Maciocia se réjouit de la situation.

«C’est énorme dans cette période de l’année, parce qu’il est possible que le match [contre le Rouge et Or] se décide sur un placement», a-t-il dit.

Plus tôt dans sa carrière universitaire, Simoneau avait une certaine tendance à rater les bottés importants et à être moins performant sous la pression. Un élément qui ne semble plus être le cas en 2018.

«J’ai travaillé très fort cet été avec mes entraîneurs sur le côté physique et mental surtout, a révélé le produit du Cégep Garneau. C’est vraiment ça qui fait la grande différence.»

Une nouvelle marque

En plus de produire 16 points contre les Redmen, Simoneau a battu le record de distance pour un placement chez les Carabins. Il l'a fait au deuxième quart avec un botté de trois points de 52 verges, ce qui battait sa propre marque de 49 verges réalisée cette saison contre le Rouge et Or à Québec.

«Toute la semaine en pratique ça allait bien et quand j’ai réussi mon placement de 45 verges, j’ai frappé le filet [protecteur dans le fond de la zone des buts]. Je me sentais confiant pour celui de 52 verges.»

Une confiance qu’il amènera assurément au Stade Telus, samedi prochain, pour l’ultime duel du football universitaire québécois.