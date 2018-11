LNH 360: Elias Pettersson s’amuse

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 2 novembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

Floride 4 – WINNIPEG 2

VANCOUVER 7 – Colorado 6 (prol.) ( à voir dans la vidéo ci-dessus )

) ARIZONA 4 – Caroline 3 (prol.)

5 points pour Elias Pettersson

L’attaquant des Canucks Elias Pettersson (2B, 3A) a marqué le but égalisateur avec 35,9 secondes à faire en troisième période avant d’obtenir une aide sur le but vainqueur en prolongation pour couronner une soirée de cinq points face à l’Avalanche.

Il s’agit d’une troisième victoire consécutive pour les Canucks, qui ont marqué sept buts dans un match pour la première fois depuis le 22 décembre 2014. La formation de la Colombie-Britannique caracole au premier rang de la section Pacifique.

Pettersson établit ainsi un record d’organisation pour une recrue avec cinq points, éclipsant la marque de Brock Boeser (4 points), établie le 28 décembre 2017.

À 19 ans et 355 jours, Pettersson est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’organisation à amasser au moins cinq points dans une rencontre de saison régulière, surpassant Trevor Linden (20 ans et 253 jours) en 1990.

Seulement 17 autres joueurs plus jeunes que Pettersson ont obtenu cinq points ou plus dans une rencontre de saison régulière dans l’histoire de la LNH, dont Connor McDavid (19 ans et 29 jours) le 11 février 2016.

Pettersson a 15 points (9B, 6A) cette saison, un sommet chez les recrues.

Le saviez-vous?

Le duel entre les Canucks et l’Avalanche était le 26e de l’histoire de la LNH en saison régulière à être le théâtre de six buts égalisateurs et le premier depuis le 26 novembre 2005.

Infériorité numérique efficace pour les Coyotes

Brad Richardson a marqué un troisième but cette saison en infériorité numérique et Michael Grabner a trouvé le fond du filet après 77 secondes en prolongation pour permettre aux Coyotes de remporter un cinquième gain consécutif.

Le record d’organisation des Jets/Coyotes pour le plus grand nombre de victoires consécutives est de neuf et a été établi en 1985 par les Jets et égalé par les Coyotes de Phoenix en 2010.

Les Coyotes ont marqué sept buts en infériorité numérique cette saison, dont un dans chacune de leurs quatre dernières rencontres.

Les Coyotes sont la cinquième équipe de l’histoire à réussir au moins sept buts en désavantage numérique à leurs 12 premières parties de la saison, rejoignant les Flyers de 1973-1974, les Blues de 1975-1976, les Oilers de 1988-1989 et les Blues de 1993-1994.

Au tour des Panthers de l’emporter à Helsinki

Mike Hoffman a marqué l’un des trois buts sans réplique des Panthers, qui ont effacé un déficit de 2-1 pour défaire les Jets, 4-2, à Helsinki en Finlande.

Hoffman a amassé au moins un point dans un neuvième match de suite. Le record d’organisation est de 13 établi par Pavel Bure en 2000.

Keith Yandle (1B, 1A) a marqué le but gagnant pour conclure ses deux matchs en Finlande avec un total de trois points.

Evgeni Dadonov (1B, 1A) a obtenu au moins un point dans un huitième match consécutif.

À son retour de blessure, le Québécois Roberto Luongo a réalisé 32 arrêts pour obtenir la 472e victoire de sa carrière, au quatrième rang de l’histoire derrière Martin Brodeur (691), Patrick Roy (551) et Ed Belfour (484).

Matchs de samedi