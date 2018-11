Les Eskimos l’emportent sur les Blue Bombers

À leur dernier match de la saison régulière, disputé samedi après-midi à Edmonton, les Eskimos ont vaincu les Blue Bombers de Winnipeg par la marque de 33-24. Le pivot Mike Reilly a réalisé 320 verges de gain par la passe tandis que le porteur de ballon CJ Gable a inscrit deux touchés dans la victoire.

Reilly a réussi une passe de touché de 17 verges à D’haquille Williams au premier engagement. Le quart-arrière des Eskimos a complété 29 de ses 35 relais et a subi une interception.

Quant à lui, Gable a marqué deux touchés, dont un sur une course de 27 verges. Il a porté le ballon 18 fois et a cumulé 112 verges de gain au sol.

Le botteur Sean Whyte a connu un fort match, réussissant ses quatre tentatives de placement dont une de 47 verges.

Du côté des Blue Bombers, le quart-arrière Chris Streveler a complété une passe de touché de 35 verges à Corey Washington, qui a ensuite atteint la zone payante sur une course de 45 verges. Le quart-arrière des visiteurs a également inscrit le majeur sur une course de 29 verges. Johnny Augustine a marqué l’autre touché des siens par la course.

Les deux formations de la section ouest participeront aux séries éliminatoires de la Ligue canadienne de football, qui commenceront dimanche prochain.