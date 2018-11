Jason Dickinson offre une 3e victoire de suite aux Stars

En secouant les cordages en prolongation, Jason Dickinson a permis aux Stars de Dallas de vaincre les Capitals 4-3, samedi soir, à Washington.

Jason Spezza a récolté deux points dans la victoire des siens. En plus d’inscrire son troisième but de la saison, il a contribué à celui de Jamie Benn.

Tyler Pitlick a été l’autre marqueur chez les Stars, qui n’ont pas perdu à leurs trois dernières sorties.

À voir : Sommaire

Du côté des Capitals, Nicklas Backstrom a inscrit un but et obtenu une mention d’aide sur le but égalisateur, marqué par Evgeny Kuznetsov en troisième période. Brett Connolly a également touché la cible pour l’équipe locale.

Devant le filet des Stars, Ben Bishop a bloqué 29 des 32 tirs adverses. À l’autre bout de la patinoire, Braden Holtby a cédé quatre fois sur 37 lancers.