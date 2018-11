Enfin une victoire pour le Rocket

Un but de Jake Evans en prolongation a permis au Rocket de Laval de vaincre les Comets d’Utica 2-1, samedi après-midi, à la Place Bell, et de mettre un terme à une séquence de six revers.

Alex Belzile et Kenny Agostino ont contribué à la réussite d’Evans, sa troisième de la saison.

Les deux autres buts du match ont été inscrits en deuxième période. Cam Darcy a d’abord ouvert la marque pour les visiteurs avec son cinquième but de la campagne. Nikita Jevpalovs a nivelé les chances quatre minutes plus tard.

Après avoir pris la relève de Charlie Lindgren vendredi soir dans la défaite de 3-1 des siens face aux Comets, Michael McNiven a obtenu le départ devant la cage du Rocket. Le gardien de 21 ans a livré une solide performance, repoussant 19 des 20 tirs dirigés vers lui.

À l’autre bout de la patinoire, Ivan Kulbakov a cédé deux fois sur 35 lancers.

Le Rocket se mesurera à nouveau aux Comets mercredi, à Utica.