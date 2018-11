Cette semaine dans l’univers de la WWE: contre toute attente, Brock est à nouveau champion

Publié aujourd'hui à 13h12

Mis à jouraujourd'hui à 13h34

Le Poing: nouvelles et opinions sur la WWE

À la surprise et au mécontentement de plusieurs, Brock est à nouveau champion. Ceci dit, je persiste à dire que ce ne serait pas une bonne idée de donner le titre à Strowman. Limité dans l'arène, il a l'aura de l'homme invincible. Qui pourrait le battre? Avec Survivor Series et un autre match champion contre champion entre Brock et AJ, le règne de Lesnar pourrait s'étaler jusqu'en 2019. Cela va dépendre du contrat qu'il a signé.

J'imagine qu'on va voir une rivalité entre Corbin et Strowman, étant donné que le barman par intérim a attaqué le monstre parmi les hommes avec la ceinture avant même que la cloche ne sonne.

Parlant de champion contre champion, Survivor Series aura cette thématique encore une fois, thématique que je n'approuve pas nécessairement. Cependant, ça serait le parfait théâtre pour diminuer le nombre de titres à la WWE. A-t-on vraiment besoin de deux titres majeurs? De deux championnes féminines? De deux titres par équipe? Des matchs champion contre champion pourraient permettre d'unifier certains titres et ainsi alléger un peu le nombre de champions. On finit par s'y perdre.

Dans la même optique, présentement je ne vois pas l'avantage d'avoir des titres par équipe féminin. Il en faudrait pour chacune des émissions, c'est-à-dire Raw et SmackDown Live et il n'y a pas assez de lutteuses dans chacune des émissions pour une vraie division par équipe. Avoir de nouveaux titres juste pour le fun d'en avoir, ça ne sert à rien. Mais s'il y avait des championnes qui pourraient défendre les titres autant à l'une ou l'autre des émissions, là ça aurait plus de sens.

Tôt ou tard, on savait que Hulk Hogan serait de retour dans le giron de la WWE. Ça aura pris trois ans. Maintenant qu'il a fait son retour, reste à voir quel sera son rôle au sein de la WWE et surtout, quand fera-t-il une présence aux États-Unis et la réaction des amateurs.

Kurt Angle, Shane McMahon, Triple H, Shawn Michaels, Undertaker et Kane, qui ont tous lutté à Crown Jewel, ont une moyenne d'âge de 50 ans. Ajoutez à cela Big Show et Paul Heyman et on se serait cru 20 ans en arrière. Angle n'avait pas lutté en simple à la WWE depuis le mois d'août 2006. Shawn n'avait pas lutté point depuis 2010. C'est presque surprenant qu'il n'y ait pas eu plus de blessures. Triple H s'est déchiré un pectoral, blessure qu'il a subie dans les premières minutes du combat. Il devra subir une opération. C'était dur de voir à quel point Angle était au ralenti dans son match. À part ses souplesses, il n'a pas fait grand-chose. Taker et Kane ont été égaux à eux-mêmes, semblables aux derniers combats qu'on a vu d'eux, tandis que Michaels a de loin été le meilleur de la ligue du vieux poêle. Contre un gars comme Daniel Bryan, je le verrais ravoir un match en simple à WrestleMania par exemple. Ceci dit, je pensais qu'Angle avait encore assez de jus pour un match en simple et si c'est le cas, ce n'était pas vendredi.

Le tournoi devait déterminer le « meilleur au monde ». Shane McMahon a gagné le tournoi. Si mes notions d’algèbre sont encore bonnes, si a=b et que b=c, alors a=c. Donc Shane McMahon est le meilleur au monde. Je vous laisse émettre votre commentaire!

Matchs de la semaine

Becky Lynch c. Charlotte Flair Daniel Bryan c. AJ Styles Mustafa Ali c. Tony Nese

Vidéo de la semaine

Un résumé visuel d’Evolution

Résultats rapides

Uniondale, New York

La championne du Royaume-Uni Rhea Ripley a battu Dakota Kai

Trish Stratus et Lita ont défait Alicia Fox et Mickie James, acc. par Alexa Bliss

Nia Jax a remporté la bataille royale lui permettant une chance au titre de féminin de Raw

Toni Storm a vaincu Io Shirai pour remporter la Classique Mae Young

Natalya, Sasha Banks et Bayley ont battu le Riott Squad

Shayna Baszler a défait la championne NXT Kairi Sane pour remporter le titre

La championne SmackDown Live Becky Lynch a vaincu Charlotte Flair dans un Last Woman Standing

La championne Raw Ronda Rousey a battu Nikki Bella, acc. par Brie Bella

Vidéos de la semaine

Ronda contre Becky à Evolution!

Les débuts de Lucha House Party à Raw!

Résultats rapides

Charlotte, Caroline du Nord

Finn Balor a battu Bobby Lashley, acc. par Lio Rush par disqualification

Trish Stratus, Lita, Natalya, Bayley et Sasha Banks ont défait le Riott Squad, Mickie James et Alicia Fox, acc. par Alexa Bliss

Elias a vaincu Jinder Mahal, acc. par les frères Singh

Bobby Roode et Chad Gable ont battu l'Ascension et AOP, acc. par Drake Maverick

Nia Jax a défait Ember Moon

Kalisto et Lince Dorado, acc. par Gran Metalik ont vaincu les Revival

Dolph Ziggler, acc. Drew McIntyre a battu Apollo Crews

Vidéos de la semaine

L’un des meilleurs matchs de la semaine

Becky ne ménage pas ses paroles envers Ronda

Résultats rapides

Atlanta, Géorgie

Le champion de la WWE AJ Styles a battu Daniel Bryan

Big E, acc. par Kofi Kingston et Xavier Woods a défait Cesaro, acc. par Sheamus et Big Show

Shunsuke Nakamura a vaincu R-Truth, acc. par Carmella

Rey Mysterio et Jeff Hardy ont battu Le Miz et Randy Orton

Résultats rapides

Atlanta, Géorgie

Ember Moon et Braun Strowman ont battu Alicia Fox et Jinder Mahal, acc. par les frères Singh

Charlotte Flair et AJ Styles ont vaincu Rusev et Lana

Vidéo de la semaine

Un autre excellent combat à 205 Live

Résultats rapides

Atlanta, Géorgie

Brian Kendrick a battu Jack Gallagher

Grab Metalik a défait Tyson Dean

Mustafa Ali a vaincu Tony Nese pour devenir l'aspirant numéro un au titre

Vidéos de la semaine

Quel match entre Nikki Cross et Mercedes Martinez

Les débuts de Matt Riddle

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Nikki Cross a battu Mercedes Martinez

Les Street Profits ont défait les Mighty

Matt Riddle a vaincu Luke Menzies

Oney Lorcan et Danny Burch ont défait Raul Mendoza et Humberto Carrillo

Vidéo de la semaine

Moustache Mountain, quelle équipe!

https://www.youtube.com/watch?v=ctmEOSLILnE

Résultats rapides (deux émissions cette semaine)

Cambridge, Royaume-Uni

Trent Seven a battu Saxon Huxley

Flash Morgan Webster a défait Mark Coffey, acc. par Joe Coffey

Danny Burch a vaincu Sam Gradwell

Zach Gibson a défait Noam Dar

Moustache Mountain ont battu Saxon Huxley et Sam Gradwell

Isla Dawn a défait Nina Samuels

Jordan Devlin a vaincu Tucker

Mark Andrews a défait Wolfgang

Vidéos de la semaine

Brock redevient champion Universel!

Quelque chose que je ne pensais jamais plus revoir, HBK dans une arène

Résultats rapides

Tournoi de la Coupe du Monde

Rey Mysterio a battu Randy Orton

Le Miz a défait Jeff Hardy

Seth Rollins a vaincu Bobby Lashley, acc. par Lio Rush

Dolph Ziggler, acc. par Drew McIntyre a battu Kurt Angle

Le Miz a défait Rey Mysterio

Dolph Ziggler a vaincu Seth Rollins

Shane McMahon, qui a remplacé le Miz blessé, a défait Dolph Ziggler pour remporter le tournoi

Le champion des États-Unis Shinsuke Nakamura a battu Rusev

Les champions par équipe de SmackDown Live La Barre, acc. par Big Show ont défait Le New Day

Le champion de la WWE AJ Styles a vaincu Samoa Joe

Brock Lesnar, acc. par Paul Heyman a défait Braun Strowman pour remporter le titre vacant Universel

Triple H et Shawn Michaels ont vaincu l'Undertaker et Kane

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire (http://www.tvasports.ca/television/grille-horaire) de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook à (www.facebook.com/patlaprade) ou sur Twitter (www.twitter.com/patlaprade) avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!