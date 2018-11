Canadiens: les résultats font foi de tout

Publié aujourd'hui à 08h47

Mis à jouraujourd'hui à 08h56

Tout n’est pas parfait chez les Canadiens de Montréal en ce moment, au contraire. Mais comme tout le monde sans exception est jugé sur les résultats dans la LNH, le bon début de saison du Tricolore rend le travail de tout le monde beaucoup plus facile. À commencer par celui de Marc Bergevin.

Le directeur général du CH profite présentement d’une période de répit. Son équipe surprend, gagne des matchs et ses acquisitions estivales font le travail. Il n’a pas à répondre à des questions difficiles en ce moment, car, reconnaissons-le, il y a moins d’histoires lorsqu’une équipe gagne.

On l’a vu d’ailleurs lorsqu’il a rencontré la presse la semaine dernière. Détendu et le sourire aux lèvres, Bergevin a répondu aux questions des médias avec beaucoup de calme. Tant que l’équipe gagnera, on ne fera pas tout un plat avec les ratées en avantage numérique ou avec les statistiques de Carey Price, qui n’ont rien d’un gardien qui gagne 10,5 M$ annuellement.

Pour l’instant, ça importe peu. L’équipe trouve un moyen de gagner, et c’est ce qui compte.

Quand je dis que les résultats font foi de tout, je parle aussi de Jesperi Kotkaniemi. La soirée qu’il a connue jeudi soir contre les Capitals de Washington au Centre Bell lui a certainement fait un bien fou. Le jeune centre jouait du bon hockey récemment, mais, dans la LNH, tu dois produire. Il est clair que « KK » avait très hâte de marquer son premier but dans la LNH, non seulement pour passer à autre chose, mais aussi pour prouver qu’il a sa place dans la LNH.

Car, encore une fois, tout le monde est évalué selon les résultats.

Moins de pression

En ce moment, les succès du CH enlèvent beaucoup de pression sur Kotkaniemi. Depuis qu’il a disputé son 10e match, on ne se demande que très peu s’il passera la saison avec l’équipe ou non. Dans la victoire, les décisions se prennent d’elles-mêmes.

Tout ne sera pas toujours aussi positif, autant dans l’entourage de l’équipe que dans le jeu du Finlandais cette saison, c’est évident. À ce moment, on prendra une décision. Par contre, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je n’ai plus aucun doute que le troisième choix du dernier encan de la LNH connaîtra une brillante carrière, et ce, peu importe où il terminera la saison. Les vrais trouvent toujours un moyen de réussir.

Le talent s'exprime

Il faut aussi admettre que les succès du Tricolore ne sont pas le fruit du hasard. Le changement de mentalité se fait sentir match après match et, contrairement aux années passées, on laisse le talent s’exprimer.

Il semble être révolu le temps où on clouait un jeune joueur au banc dès sa première erreur. On l’a vu jeudi, Noah Juulsen était sur la patinoire tout de suite après avoir commis une bourde qui a mené à un but des Capitals.

Il semble y avoir de moins en moins d’émotions dans la gestion de l’équipe et j’aime ça. On ne sent plus le besoin de faire plaisir aux vétérans. Jeudi, Claude Julien aurait très bien pu décider d’utiliser Karl Alzner afin de lui permettre d’affronter son ancienne équipe, mais il ne l’a pas fait. Parce qu’il ne fait pas partie des six meilleurs défenseurs de l’équipe en ce moment, tout simplement.

Car tout est une question de résultats.

Un DG en contrôle

Il semble y avoir eu une transformation majeure à plusieurs niveaux chez les Canadiens cette saison. Difficile de trouver une seule personne à qui attribuer le mérite. Assurément, Marc Bergevin en fait partie puisqu’il semble finalement avoir décidé de renoncer à certains conseils qui ne l’ont pas servi au cours des dernières années.

À moins qu’on l’ait fait sans l’annoncer, Rick Dudley n’a pas été remplacé. Bergevin lui avait fait énormément confiance au fil des ans et les acquisitions qui en avaient découlé n’avaient pas toujours porté leurs fruits. Il semble maintenant qu’il prenne moins les recommandations et qu’il ait décidé qu’il était celui qui décidait de tout. Ce n’est pas une mauvaise chose.

Un autre lock-out?

Le légendaire Bobby Orr a lancé une bombe la semaine dernière en affirmant s’attendre à ce que la LNH et l’Association des joueurs en viennent à un autre conflit de travail dans les prochaines années. Selon lui, les deux parties seront incapables de s’entendre sur une nouvelle convention collective.

Venant d’un homme influent comme Orr, ça mérite d’être pris au sérieux ! L’ancien joueur vedette a plusieurs contacts dans la LNH, et s’il le dit, c’est parce qu’il sait ce que les propriétaires, tout comme les joueurs, auront comme demandes lors des prochaines négociations. La LNH est une entreprise florissante et qui génère beaucoup d’argent, mais, encore une fois, un conflit se ferait au détriment des amateurs.

Matchs en Europe

La LNH tend de plus en plus à développer le marché européen et Gary Bettman a mentionné avoir déjà en tête plusieurs idées pour la présentation d’autres matchs en Europe dans les prochaines années. Je me demande toutefois ce que les acteurs de ces rencontres, les équipes, pensent de cette initiative. Quand tu ressors avec la victoire, c’est un moindre mal. Toutefois, l’équipe perdante qui doit revenir au pays, composer avec le décalage horaire et la fatigue d’un long voyage, je ne suis pas certain que ça l’enchante tant que ça.