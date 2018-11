Antti Raanta au sommet de son art

Le gardien Antti Raanta peut dire mission accomplie. Si la route a été longue, l’athlète de 29 ans s’est définitivement établi comme un solide gardien numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Voyant de l’action dans un 150e match, vendredi face aux Hurricanes de la Caroline, le gardien des Coyotes de l’Arizona a signé la victoire en atteignant un sommet personnel de 48 arrêts, dont quelques-uns spectaculaires, dans une victoire de 4-3.

«Il est le seul artisan de cette victoire, a dit l’attaquant Brad Richardson, qui a inscrit un but face aux Hurricanes, selon le site officiel de la LNH. Il a fait une tonne d’arrêts importants. C’était une performance assez horrible de notre part, mais nous avons trouvé un moyen de gagner.»

«Il a été fantastique, a quant à lui avancé l’entraîneur-chef Rick Tocchet. C’est un leader. On pourrait mettre le «C» sur son chandail. Il travaille fort dans le gymnase, il a changé son alimentation, et il a fait tout ce qui était nécessaire pour devenir le joueur qu’il est. Il nous donne une chance de gagner chaque soir.»

Jeu d’équipe

En neuf matchs cette saison, Raanta montre maintenant une fiche de 5-4, une moyenne de buts alloués de 2,10 et un taux d’efficacité de ,929. Des chiffres dignes d’un récipiendaire du trophée Vézina et similaires à sa campagne 2017-2018, sa première à titre de gardien numéro 1. Il a malgré tout joué la carte du jeu d’équipe, affirmant que seule la victoire était importante.

«Nous avons travaillé fort et nous avons obtenu les deux points, a-t-il dit, au terme d’une cinquième victoire consécutive de son équipe. C’est à peu près la seule chose qui compte.»

Il y a fort à parier toutefois que celui qui a passé ses quatre premières saisons dans la LNH comme substitut des Blackhawks de Chicago et des Rangers de New York est bien heureux du tournant qu’a pris sa carrière en Arizona, où il a l'entière confiance de ses coéquipiers et entraîneurs.