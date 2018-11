Un joueur du Rouge et Noir en cale une froide en plein match

Un joueur du Rouge et Noir d'Ottawa a célébré un peu trop le deuxième touché de l'équipe, vendredi, face aux Argonauts de Toronto.

Voyez la séquence, ci-dessus.

Après la course d'une verge de Mossis Mosu au troisième quart, le joueur de ligne offensive Jon Gott s'est vu offrir une cannette de bière par une spectatrice.

Le produit de l'Université Boise State a versé son contenu à travers sa grille, se rinçant goulûment le gosier.

Étonnamment, le Rouge et Noir a publié la vidéo sur les réseaux sociaux, comme si l'équipe encourageait une telle célébration d'un de ses joueurs dans un match professionnel.

Time for a cold one.



Jon Gott chugs a beer after our last TD.#RNationLive #CFLGameDay pic.twitter.com/Hj0AUvBdI5