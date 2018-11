PGA: Peter Uihlein toujours en avant à Las Vegas

Comme ce fut le cas la veille, Peter Uihlein a complété sa journée de boulot vendredi à Las Vegas en tête de l’Omnium Shriners Hospitals for Children du circuit de la PGA.

Lors de la deuxième ronde, l’Américain de 29 ans a remis une carte de 66 (-5), réalisant six oiselets et commettant un seul boguey. Le meneur a été particulièrement efficace sur le neuf de retour, retranchant cinq coups à la normale. Son cumulatif de 129 (-13) lui donne une avance de deux coups sur son compatriote Robert Streb et sur le Sud-Coréen Whee Kim.

Les activités ont été arrêtées en fin de journée en raison de la noirceur. Seulement neuf des 31 golfeurs n’ont pas complété leur ronde.

Dur tournoi pour les Canadiens

Nick Taylor a été l’unique représentant de l’unifolié à survivre au couperet, qui a été établi à moins trois. Le natif de Winnipeg a joué 67 (-4) et a fait un bond de 32 positions pour prendre le 60e rang en compagnie de 13 adversaires. Vendredi, il a réussi cinq oiselets et a fauté une fois.

Pour sa part, Mackenzie Hugues a manqué la coupure par un seul coup, lui qui a terminé son tournoi avec un cumulatif de 140 (-2). Il a réalisé cinq oiselets et commis trois bogueys à sa deuxième sortie pour rapporter une carte de 69 (-2).

Quant à eux, Adam Svensson et Roger Sloan ont conclu leur aventure à Las Vegas en frappant 141 (-1) coups.