Pacioretty et Comtois s'approchent d'un retour

Max Pacioretty soigne toujours une blessure au haut du corps, mais il pourrait bientôt revenir au jeu.

L’ancien des Canadiens n’a pas revêtu le maillot des «Chevaliers Dorés» de Vegas depuis qu’il a été sonné par une mise en échec du défenseur Braydon Coburn, du Lightning de Tampa Bay Braydon Coburn, le 26 octobre dernier.

Selon notre journaliste de hockey Renaud Lavoie, le retour du numéro 67 est à quelques jours près.

«L’entraîneur Gerard Gallant dit qu’il est encore au jour le jour. Moi ce que je peux vous dire, c’est qu’il va revenir dans le mois de novembre. Ce qu’on souhaite chez les Golden Knights, c’est ce que ce soit la semaine prochaine.»

Mardi, Vegas rendra visite aux Maple Leafs à Toronto. Après un passage chez les Sénateurs à Ottawa jeudi, la troupe de Gallant sera de passage au Centre Bell pour y affronter le Tricolore.

«Pacioretty aimerait bien revenir dans ce match-là».

L’Américain de 29 ans a été limité à deux buts en 10 parties avec sa nouvelle équipe.

Comtois doit patienter

Blessé à un genou, l’attaquant des Ducks d’Anaheim Maxime Comtois devra quant à lui patienter encore avant de renouer avec la compétition.

Le Longueuillois de 19 ans est sur la liste des blessés depuis l'affrontement contre les Blackhawks de Chicago, le 23 octobre dernier.

«On me dit qu’il devrait rester sur la liste des blessés pour encore une semaine. On ne croit pas que ce sera encore plus long.»

En 10 parties, Comtois a amassé sept points, dont deux buts. Il a trouvé le fond du filet à sa première présence dans le circuit Bettman en début de saison.