«Oubliez Slava Voynov avec le CH»

Le défenseur Slava Voynov aimerait revenir dans la LNH. Si jamais une telle chose se matérialise, celui qui a déjà porté les couleurs des Kings de Los Angeles n’enfilera absolument pas l’uniforme bleu, blanc et rouge des Canadiens de Montréal.

Le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie est catégorique là-dessus.

«Ne partez pas en peur avec le fait que Slava Voynov porte le chandail des Canadiens, a souligné Lavoie lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports, vendredi matin. Je peux vous jurer, et c’est rare que je fais ça, que Slava Voynov ne portera jamais l’uniforme bleu, blanc et rouge.

«Ça va plus haut que Marc Bergevin ou Claude Julien. Il faut aller du côté du propriétaire. Il n’a aucun intérêt à amener ce genre de joueur là. Ce n’est pas dans l’ADN de l’équipe.

«Je ne dis pas qu’un joueur n’a pas droit à une deuxième chance dans la vie. Tout le monde croit à ça. Personne n’est contre ça non plus chez les Canadiens. Mais dans ce cas-ci, on parle de violence conjugale sévère. La Ligue nationale ne veut rien savoir de lui. [...] Il faut lancer un message au reste de la ligue et des joueurs professionnels. C’est inacceptable et ça doit demeurer inacceptable.»

Voynov, qui avait été accusé de violence conjugale en 2014, doit obtenir l’approbation de la ligue pour revenir jouer dans le circuit Bettman. Il a d'ailleurs fait la demande, jeudi.

Au cours des trois dernières saisons, l’ancien des Kings de Los Angeles, qui est âgé de 28 ans, a joué avec le SKA de Saint-Pétersbourg, dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

En 190 matchs de saison régulière dans la LNH, Voynov a totalisé 81 points, dont 18 buts. Il a ajouté 25 points en 64 rencontres éliminatoires.