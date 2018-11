LPGA: Maude-Aimée LeBlanc aux portes de la qualification

Pour une deuxième journée consécutive, la noirceur a empêché la majorité des golfeuses participant aux qualifications de la LPGA de finir la septième ronde, vendredi à Pine Hurst, en Caroline du Nord.

De ce lot, la Québécoise Maude-Aimée LeBlanc lutte pour obtenir à nouveau sa qualification sur le circuit féminin. L’athlète de 29 ans a arrêté son parcours au 12e fanion et a retranché un coup à la normale. Elle pointe présentement au 51e rang à égalité avec six autres golfeuses. LeBlanc est à un coup du 45e et dernier rang permettant d’avoir une carte de la LPGA pour la saison 2019.

Il reste maintenant une ronde et six trous pour qu’elle réussisse l’exploit, elle qui avait connu un début de tournoi difficile.

Pour sa part, Anne-Catherine Tanguay est toujours en bonne position. Vendredi, après 13 trous, elle avait retranché trois coups à la normale. Sa fiche de moins cinq la place en septième position avec deux adversaires, dont sa compatriote Jaclyn Lee. Cette dernière a connu une journée difficile, commettant deux bogueys et un double boguey. Elle a cependant réussi deux oiselets pour se sortir la tête de l’eau.

La reprise de la septième ronde devrait se faire samedi matin et devrait être suivie de la huitième et ultime ronde.