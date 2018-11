Lou Williams propulse les Clippers

En récoltant 28 points, Lou Williams a aidé les Clippers de Los Angeles à vaincre le Magic 120-95, vendredi soir, à Orlando.

Il s’agissait de la meilleure récolte offensive du garde de 32 ans en 2018, qui a aussi amassé trois rebonds et trois passes décisives. Williams a été appuyé de belle façon par Tobias Harris. Ce dernier a inscrit 21 points et fourni sept rebonds et deux mentions d’assistance.

Le joueur de centre Boban Marjanovic a également tiré son épingle du jeu avec 10 points, 11 rebonds et deux passes décisives.

Avec ce gain, les Clippers (5-4) ont mis fin à une séquence de deux revers, alors que le Magic (2-6) a perdu ses quatre dernières parties.

Chez les favoris de la foule, Nikola Vucevic a été le joueur le plus productif avec une récolte de 22 points, 11 rebonds et trois mentions d’aide.