LNH 360: Patrik Laine de donne en spectacle devant les siens

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 1er novembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

Winnipeg 4 – FLORIDE 2

Dallas 2 – TORONTO 1

NEW YORK (ISLANDERS) 3 – Pittsburgh 2 (tirs de barrage)

MONTRÉAL 6 – Washington 4

OTTAWA 4 – Buffalo 2

DETROIT 4 – New Jersey 3

Nashville 4 – TAMPA BAY 1

ST. LOUIS 5 – Vegas 3

CALGARY 6 – Colorado 5

EDMONTON 4 – Chicago 0

New York (Rangers) 3 – ANAHEIMI 2 (tirs de barrage)

Philadelphie 5 – LOS ANGELES 2

Columbus 4 – SAN JOSE 1

Le spectacle Laine à Helsinki

Patrik Laine (3B) est devenu le deuxième joueur à réussir un tour du chapeau dans un match de saison régulière disputé à l’extérieur de l’Amérique du Nord et a permis aux Jets de l’emporter 4-2 devant les Panthers, à Helsinki, en Finlande.

Il s’agit du cinquième tour du chapeau de sa carrière. Cinq autres joueurs finlandais ont réussi cinq tours du chapeau ou plus : Olli Jokinen (7), Tomas Sandstrom (8), Teemu Selanne (22) et Jari Kurri (23).

L’autre tour du chapeau réalisé à l’extérieur de l’Amérique du Nord a été l’œuvre de Theoren Fleury dans une victoire de 5-3 des Flames sur les Sharks à Tokyo, au Japon, il y a plus de 20 ans.

Laine a été l’un de trois joueurs des Jets à obtenir trois points face aux Panthers, incluant Blake Wheeler et Dustin Byfuglien, qui ont amassé trois aides chacun.

Du côté des Panthers, Keith Yandle a égalé un record d’organisation en amassant 10 points à ses 10 premiers matchs de la saison (Keith Ballard, 10 pts en 2008-2009).

L’attaquant Evgeni Dadonov a amassé un point dans un septième match consécutif.

Un record pour les Canadiens

Jesperi Kotkaniemi a marqué les deux premiers buts de sa carrière, dont le but égalisateur avec un peu plus de trois minutes à faire à la troisième période, et Max Domi a marqué le but de la victoire avec 21,8 secondes à faire avant la fin du troisième engagement.

Joel Armia a complété la marque dans un filet désert, deux secondes après le but de Domi; un record de la LNH.

Le but de Domi est le deuxième but gagnant le plus tardif cette saison, derrière son coéquipier Brendan Gallagher le 17 octobre (10,5 secondes).

À 18 ans et 118 jours, Kotkaniemi est devenu le plus jeune joueur né hors Amérique du Nord à marquer au moins deux buts dans une rencontre, devançant Patrik Laine (18 ans et 183 jours en 2016). Kotkaniemi est également le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe à marquer un but en saison régulière derrière Mario Tremblay (18 ans et 75 jours).

Explosion des Flames

Tirant de l’arrière 4-1 au début de la troisième période, les Flames ont marqué cinq buts sans réplique pour l’emporter face à l’Avalanche.

C’est la sixième fois de l’histoire de l’équipe que les Flames l’emportent après avoir effacé un déficit de trois buts en troisième période, une troisième fois à la régulière et une première fois en près de 40 ans.

Avec 17 points en 14 matchs cette saison, Johnny Gaudreau (1A) est le deuxième joueur des Flames depuis 1992-1993 à avoir amassé au moins 17 points à ses 14 premiers matchs, rejoignant Jarome Iginla (2007-2008, 2008-2009).

10 victoires pour les Preds

Quatre joueurs différents ont trouvé le fond du filet et les Predators ont vaincu le Lightning, 4-1. Ils sont la première équipe de la LNH à remporter 10 victoires cette saison.

La formation du Tennessee est toujours invaincue à l’étranger (6-0-0). Seulement six autres équipes ont réussi une plus longue séquence du genre en début de saisons. Les Maple Leafs sont la seule autre équipe à ne pas avoir perdu à l’étranger (5-0-0).

