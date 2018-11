Les Wildcats poursuivent sur leur lancée

Les Wildcats ont signé une septième victoire consécutive, vendredi soir, en battant les Foreurs de Val-d’Or 4-3 en tirs de barrage à Monction.

C’est le but d’Alexander Khovanov qui a fait la différence pour l’équipe locale.

En temps réglementaire, Khovanov avait inscrit un but et obtenu une mention d’aide. Dylan Seitz et Jacob Hudson ont été les autres marqueurs pour les Wildcats.

Du côté des Foreurs, Julien Tessier a inscrit les trois buts tandis que le gardien Jonathan Lemieux a réalisé 41 arrêts. Pour sa part, Charles-Antoine Lavallée a bloqué 23 des 26 tirs dirigés vers lui devant la cage des Wildcats.

Tyler Hinam donne la victoire aux Huskies

À Sherbrooke, Tyler Hinam a procuré une victoire 5-4 aux Huskies de Rouyn-Noranda face au Phoenix, en tirs de barrage.

Ce gain a permis aux visiteurs de reprendre le premier rang du classement général de la LHJMQ, devant le Drakkar de Baie-Comeau.

Peter Abbandonato a inscrit un but et une mention d’aide pour les Huskies. Du côté du Phoenix, Alex-Olivier Voyer a marqué deux fois en avantage numérique.

Zachary Émond a bloqué 27 tirs devant la cage des visiteurs. Pour sa part, Brendan Cregan a fait face à 36 lancers devant le filet de l’équipe locale.

Les Voltigeurs freinent les Islanders

À Drummondville, Nicolas Guay a amassé trois points dans la victoire de 6-3 des Voltigeurs face aux Islanders de Charlottetown.

Avec ce gain, les Voltigeurs ont infligé aux visiteurs une première défaite en huit matchs.

Guay a inscrit le but d’assurance au troisième vingt en plus d’obtenir des mentions d’aide sur les buts de Pavel Koltygin et de Gregory Kreutzer.

Du côté des Islanders, Pierre-Olivier Joseph a marqué deux fois et a récolté une mention d’aide sur le but de Daniel Hardie.

Olivier Rodrigue a réalisé 28 arrêts pour les Voltigeurs tandis que Matthew Welsh a fait face à 41 tirs devant la cage adverse.