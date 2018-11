Les Carabins se méfient des Redmen

Bien qu’ils aient blanchi les Redmen de McGill à deux reprises cette saison, les Carabins de l’Université de Montréal ne pêchent pas par excès de confiance à quelques heures de la demi-finale de samedi, au CEPSUM, face à leurs rivaux montréalais.

«Avec la dernière game, on ne peut pas arriver avec beaucoup de confiance. Oui on a bien performé, mais ça s’est juste terminé 16-0. On ne peut pas s’asseoir sur nos lauriers, a indiqué le joueur de ligne défensive Karl Prévost au sujet du dernier match de la saison régulière des Carabins, disputé contre les Redmen.

«Ils ont une très bonne défensive, mais surtout ils n’ont rien à perdre. Il faudra être prêts», a ajouté Prévost.

Plus tôt dans la saison, les Carabins avaient vaincu les Redmen par la marque de 33-0. L’équipe de l’Université McGill, qui a terminé au troisième rang du classement du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) avec un dossier de 2-6, ne compte que deux victoires en 24 affrontements contre les Carabins en saison régulière depuis 2002. Le dernier gain des Redmen face à l’Université de Montréal remonte d’ailleurs à 2002.

Les deux formations se sont affrontées deux fois en séries éliminatoires du RSEQ. Lors du dernier duel, en 2016, les Carabins l’avaient emporté 42-0.

Au-delà des statistiques

Malgré ces statistiques très avantageuses, la troupe de Danny Maciocia ne veut surtout pas prendre l’adversaire à la légère. «Chaque fois qu’on joue contre eux, il faut modifier des choses. C’est une équipe qui est bien dirigée, et ils auront un plan de match pour affronter tout ce qu’on a fait à date contre eux», a indiqué l’entraîneur-chef des Carabins.

«On est aussi conscients qu’il faut s’imposer physiquement dès le début du match et être opportunistes dans la zone payante. C’est une équipe qui a de bons éléments du côté défensif en particulier. Ils mènent la ligue avec nous pour le nombre de sacs du quart avec 23, a poursuivi Maciocia.

«Il faudra donc protéger notre quart-arrière, dominer la ligne de mêlée, établir le jeu au sol, distribuer le ballon, jouer très bien en défensive et prendre avantage de certaines opportunités qui pourraient se présenter sur les unités spéciales.»

Enfin, pour l’entraîneur-chef des Carabins, leur statut de favoris face aux Redmen signifie bien peu de choses.

«C’est ça la beauté du football. Tu n’as pas besoin d’être la meilleure équipe pendant l’année, tu as besoin d’être la meilleure équipe pendant trois heures. On est conscient de ça», a conclu Maciocia.