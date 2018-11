Gourde devrait être avec les Sharks

Publié aujourd'hui à 18h17

Mis à jouraujourd'hui à 18h22

À l’été 2013, Yanni Gourde a signé un contrat d’un an avec les Wings de Kalamazoo dans la East Coast League qui lui rapportait un gros total de 800 dollars par semaine.

Quelques mois plus tard, c’est avec le club-école des Sharks à Worcester qu’il poursuivait sa carrière, alors qu’il a signé un contrat de 25 matchs. Après avoir amassé 24 points en 25 rencontres, la direction des Sharks n’a pas cru bon le garder en lui offrant un contrat.

C’est à ce moment que Julien BriseBois est arrivé et a contacté son agent, Paul Corbeil, pour lui offrir un contrat de la LNH à deux volets. Il a terminé la saison avec le Crunch de Syracuse et a joué deux autres années complètes dans la Ligue américaine avant d’obtenir une première vraie chance dans la LNH avec le Lightning en 2017.

Aujourd’hui, il a paraphé un contrat qui va assurer sa sécurité financière pour le reste de ses jours, contrat qui va lui rapporter 31 millions de dollars pour les six prochaines saisons.

Pourquoi?

Les Sharks avaient Gourde dans leur organisation. 24 points en 25 matchs pour un joueur qui a un essai, ce n’est pas du tout commun. Accorder un contrat à Gourde aurait permis aux Sharks de conserver ses services, mais en réalité on n’était pas prêt à lui verser un boni de 50 000$ sur deux ans.

Ça faisait évidemment un bon moment que BriseBois avait Gourde à l’œil et il n’a pas hésité à lui donner un contrat au moment opportun. C’est normal, Gourde n’était pas la priorité de la direction des Sharks il y a cinq ans et on peut facilement comprendre.

Reste que c’est encore une fois la preuve que dans le monde professionnel, il n’y a pas de petits dossiers. Ce sont les Sharks qui lui avaient donné sa première chance, c’est avec eux qu’il devrait jouer aujourd’hui.