Gallagher à la sauce Marchand

Brendan Gallagher a atteint le plateau des 30 buts l’an dernier pour la première fois en arrêtant le compteur à 31 lors d’une saison des plus tristes pour le Canadien. Les sceptiques le croyaient incapable de recréer une telle production.

À Boston, Brad Marchand a entendu les mêmes ragots après une première campagne de 30 buts. En 2015-2016, la petite peste des Bruins avait marqué 37 buts et amassé 61 points. Depuis ce jour, il n’a jamais ralenti. Marchand a confirmé son statut d’étoile de la LNH avec deux autres saisons de 39 et 34 buts, et de 85 points les deux fois.

Gallagher n’a pas les mêmes habiletés sur le plan offensif que Marchand. Il n’a pas un joueur de centre aussi doué que Patrice Bergeron ou un ailier droit aussi électrisant que David Pastrnak, mais il a la même passion et détermination que Marchand.

Après 12 matchs, le numéro 11 du CH a déjà touché la cible à neuf reprises. Quand on fait une savante règle mathématique de trois, on arriverait à une saison de 62 buts en 82 rencontres. Il n’atteindra jamais ce chiffre, mais il y a fort à parier qu’il battra son record personnel de 31 buts.

«Brendan travaille tellement fort et il n’a pas peur de jouer dans le trafic, a rappelé Andrew Shaw. Il fait les bonnes choses pour connaître du succès. Je crois qu’il est dans les meilleures saisons de sa carrière dans la LNH. L’an dernier, il a marqué 30 buts pour la première fois, mais il n’a aucune raison de croire qu’il ne fera pas mieux cette année.»

«Il s’établira comme une réelle menace offensive au sein de notre équipe, a poursuivi Shaw. Il joue avec cœur, passion et caractère. Il s’agit de la bonne recette pour dominer dans cette ligue.»

Approche différente

Claude Julien connaît parfaitement Marchand. Le numéro 63 des Bruins a pris son envol sur le plan offensif dans la LNH sous la gouverne de Julien. Questionné à savoir s’il pouvait tracer un parallèle entre les deux joueurs, Julien a évité la comparaison, mais il s’est attardé sur un changement de mentalité pour Gallagher.

«Je vois maintenant une différence avec Gallagher quand je compare à mes saisons où je dirigeais contre lui avec les Bruins, a noté l’entraîneur en chef du Tricolore. À ses débuts, je trouvais qu’il était plus préoccupé à déranger le gardien adverse qu’à marquer des buts. Maintenant, il se retrouve à la même place, encore devant le filet. Mais il a comme priorité de bien se placer pour marquer. Ça fait une grosse différence.»

«Tu le vois moins souvent par-dessus un gardien après un sifflet, mais plus autour du filet, où il cherche à récupérer des rondelles, a-t-il enchaîné. Je ne vois aucune raison de le voir ralentir. Il continuera à marquer plusieurs buts, mais j’aime mieux ne pas donner un chiffre.»

À la bonne place

Dans le vestiaire du CH après la spectaculaire victoire de 6 à 4 contre les Capitals de Washington, Gallagher restait toujours aussi modeste en décrivant son très bon départ.

«En regardant mes buts, tu constates qu’ils ne sont pas si difficiles, a-t-il expliqué. Mes compagnons de trios font de l’excellent boulot pour créer des occasions de marquer. J’ai la chance de me trouver à la bonne place au bon moment et présentement, la rondelle trouve le fond du filet. Ces deux gars méritent beaucoup de crédit. Ils m’aident énormément.»

Quand il parle des deux gars, il fait allusion à Phillip Danault et Tomas Tatar, ses partenaires de trio depuis le premier match de la saison contre les Maple Leafs, à Toronto.

Gallagher a opté pour le repos en ce jour d’entraînement optionnel à la veille du match contre le Lightning de Tampa Bay. Il l’avait bien mérité...