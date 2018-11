Deux entraîneurs qui ont le hockey dans le sang

Publié aujourd'hui à 06h00

Mis à jouraujourd'hui à 09h24

Vous pourrez voir le docu-réalité «Le hockey dans le sang» vendredi soir à 18 h 30 sur nos ondes.

Le projet mené par Jean-Sébastien Lozeau et Catherine Laflamme vous offrira quelque chose de nouveau.

Vous pourrez voir comment deux entraîneurs-chefs de la LHJMQ, Louis Robitaille des Tigres de Victoriaville et Daniel Renaud des Cataractes de Shawinigan, ont préparé la présente saison.

Dire qu’ils sont très différents est un euphémisme.

D’un côté, Louis Robitaille, un ancien hockeyeur qui avait la réputation de dur à cuire. Comme entraîneur chef, on le sait particulièrement émotif.

De l’autre, Daniel Renaud, un rationnel, un cartésien, avec une feuille de route impressionnante en études universitaires en psychologie sportive.

Deux approches complètement différentes mais les deux pilotes se rejoignent rapidement.

Vous en apprendrez sur leur vie personnelle : leur attachement aux valeurs de la famille, leur enracinement dans la collectivité et bien entendu, leur passion du hockey.

Le docu-réalité exploite ce filon : le hockey coule dans leurs veines. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

Les deux entraîneurs l’admettent d’emblée : ils laissent beaucoup sur la table pour vivre leur passion du coaching. Ils sont conscients de devoir faire des sacrifices et de vivre intensément. Parfois au détriment de leur vie personnelle.

Catherine Laflamme a une approche très humaine. La jeune femme a réussi à leur faire livrer quelques confidences. On se sent très loin des points de presse d’après-match et des lignes servies aux médias jusqu’à plus soif.

N’empêche, vous allez tout de même assister aux discours d’entraîneurs et aux directives lors d’entractes de matchs préparatoires. On est aussi plongé dans les activités de «team building», ce qu’on a jamais vu au petit écran. On y voit tout le sérieux qui règne dans les vestiaires des équipes de la LHJMQ.

Mes deux moments préférés de l’émission d’une durée d’une heure : la visite chez les parents de Daniel Renaud en Outaouais et l’ouverture de Louis Robitaille sur sa situation familiale à l’image de bien des parents en 2018 : les familles recomposées.

Comment peut-on s’épanouir comme entraîneur-chef en dirigeant des jeunes de 16 à 20 ans quand on ne peut pas enseigner le hockey à son propre fils? Louis Robitaille devient tout à coup très très émotif. La confidence est très touchante.

Vous ne regretterez pas l’heure d’écoute.

