CH: faire oublier le passé

Publié aujourd'hui à 09h19

Mis à jouraujourd'hui à 09h37

«On ne veut pas revivre ce qui s’est passé la saison dernière.»

Ces paroles viennent du joueur de centre québécois Phillip Danault et résument très bien la mentalité de l’équipe. Cet objectif a pris forme dans la victoire de jeudi soir face aux Capitals. Il y a un an, la troupe de Claude Julien aurait perdu ce match. Elle aurait vu son avance de 3-1 en deuxième période fondre comme neige et n’aurait pas été en mesure de gagner cette rencontre. Impossible.

Le groupe actuel, rempli de bonnes intentions, ne semble pas paniquer. Ça commence d’ailleurs avec Carey Price qui a connu une troisième période spectaculaire en fermant la porte à plusieurs attaques dangereuses des Capitals.

«C’est Carey Price! Notre jeu était beaucoup trop ouvert en deuxième et on a payé le prix, a souligné Tomas Tatar. Carey a fait de très gros arrêts, par la suite, pour nous permettre de rester dans le match.»

Pas de panique

Charles Hudon a aussi vanté les mérites de Carey Price parce que c’est lui qui a fait un gros arrêt en désavantage numérique alors qu’il était au cachot. «Ça nous a permis d’avoir un résultat positif, a affirmé Hudon. Avant, on était incapable de rebondir dans un match. Mais on n’a pas paniqué, contrairement à ce qu’on faisait l’an passé.»

Match pivot

La saison est jeune, mais est-ce trop tôt pour parler d’un match pivot? Un match dont on va se souvenir longtemps comme celui qui démontre clairement que les Canadiens de 2018-2019 ne sont pas ceux de 2017-2018.

Parce que même si tout est plus positif cette saison, les partisans n’y croient pas vraiment. En tout cas, pas jusqu’à hier soir. Le Centre Bell n’était pas plein face aux Capitals, alors que seuls les deux premiers duels à Montréal, face aux Kings et aux Penguins, ont été disputés à guichets fermés. C’est la même chose pour les cotes d’écoute à la télévision qui ne sont pas encore à un niveau digne d’une équipe qui est cinquième au classement général après 12 matchs.

Mais ça viendra parce que ce groupe de jeunes joueurs risque de continuer d’émerveiller les partisans de l’équipe en amassant victoires soir après soir. Avez-vous hâte au match de samedi face au Lightning?