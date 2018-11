Anton Khudobin ne donne rien aux Maple Leafs

À son troisième départ de la saison, le gardien des Stars de Dallas Anton Khudobin a réalisé 30 arrêts pour procurer une victoire de 2-1 aux siens face aux Maple Leafs, jeudi à Toronto.

Le vétéran gardien de 32 ans a cédé avec seulement 3 min 9 s à écouler à la rencontre, lui qui tentait de signer un septième jeu blanc en carrière.

Il voyait par ailleurs de l’action dans un 150e match. Seul Patrick Marleau l’a trompé.

Jamie Benn et Devin Shore ont été les buteurs de la formation texane. Shore, qui a récolté trois points mardi face au Canadien de Montréal, compte maintenant deux buts et huit points à ses six dernières parties.

Tyler Seguin a quant à lui ajouté deux mentions d’aide à son dossier.

Frederik Andersen a repoussé 16 des 18 rondelles dirigées vers lui devant la cage des favoris locaux.

Les deux clubs étaient privés de pièces importantes à l’attaque. Auston Matthews devrait manquer un mois d’activité pour les Leafs en raison d’une blessure à l’épaule, tandis que l’ancien du Canadien Alexander Radulov était laissé de côté, blessé au bas du corps.

Un autre ancien du Tricolore, soit le défenseur Ron Hainsey, disputait un 1000e match en carrière dans la Ligue nationale.