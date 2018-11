Une constellation teintée de Rouge et Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval compte dix représentants au sein des équipes d’étoiles du RSEQ qui ont été dévoilées, jeudi, soit le même nombre que l’an dernier.

La ligne offensive revient en force avec trois sélections. Le garde Samuel Thomassin est élu pour une troisième année consécutive, lui qui avait été le seul gros bonhomme lavallois sélectionné en 2017, alors que le centre Samuel Lefebvre est de retour après avoir été ignoré l’an dernier. Le bloqueur Kétel Assé complète le trio.

Lefebvre et Kétel ont été des choix unanimes tout comme le quart-arrière Hugo Richard, l’ailier défensif Mathieu Betts pour qui il s’agit d’une 4e sélection, le plaqueur Vincent Desjardins et le demi de coin Émile Chênevert.

«Il s’agit d’une bonne récolte, et je suis très satisfait, a souligné l’entraîneur-chef Glen Constantin. Adam Auclair est toutefois le grand oublié. C’est spécial de voir qu’il a été le joueur défensif par excellence au pays l’an dernier et qu’il ne se retrouve pas dans l’équipe d’étoiles du RSEQ cette année. Marc (Fortier) est plus déçu que lui.

«Ça demeure des choix subjectifs. Notre objectif est de remporter les trophées où il n’y a pas de vote. Quand tu gagnes la coupe Dunsmore ou la coupe Vanier, il n’y a pas de doutes.»

Heureux pour Basambombo

«Je suis content pour tous nos joueurs, mais un peu plus encore pour Dan Basambombo qui a un parcours différent des autres, poursuit le pilote lavallois. À son âge, il sortirait du cégep alors qu’il termine sa troisième année universitaire. En quittant Ottawa, il nous a fait confiance. Il a trimé dur à ses deux premières saisons et il peut utiliser ses qualités athlétiques cette année après avoir assimilé le cahier de jeux.»

Choix unanimes, Chênevert et Assé en sont à leur première sélection. «Je suis très content et il s’agit d’une belle marque de respect des entraîneurs, a mentionné le produit des Élans de Garneau qui a terminé au 2e rang du RSEQ avec quatre interceptions et au 1er échelon pour les passes rabattues avec six. Il s’agit d’une belle façon de terminer la saison et une motivation pour les séries éliminatoires. J’ai connu ma meilleure saison, mais on ne se sait jamais ce qui va arriver.»

«Je suis très content, mais pas vraiment surpris, renchérit Assé. Nous avons une très bonne ligne offensive avec une bonne chimie et les cinq gars auraient pu être choisis.

Mon travail cet été avec Guillaume Rioux a porté ses fruits. Je suis plus lourd de 30 livres et je suis toujours aussi mobile. La mobilité a toujours été ma force.»

Carabins en tête

Les Carabins dominent avec 11 sélections. Les Redmen de McGill, les Stingers de Concordia et le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke suivent avec respectivement trois sélections, deux et une.

LES ÉQUIPES D’ÉTOILES

OFFENSIVE

Kétel Assé* - Bloqueur | Laval

Maurice Simba - Bloqueur | Concordia

Samuel Thomassin - Garde | Laval

François Bessette- Garde | Montréal

Samuel Lefebvre* - Centre | Laval

Régis Cibasu - Receveur | Montréal

Jérémy Sauvageau - Receveur | McGill

Jonathan Breton-Robert - Receveur | Laval

Jarryd Taylor - Receveur | Concordia

Maxime Joubert - Centre-arrière hybride | Montréal

Gabriel Polan* - Demi offensif | Sherbrooke

DÉFENSIVE

Mathieu Betts* - Ailier défensif | Laval

Benoît Marion - Ailier défensif | Montréal

Vincent Desjardins* - Plaqueur | Laval

Andrew Sinet-Spaulding - Plaqueur | McGill

Brian Harelimana - Secondeur | Montréal

Dan Basambombo - Secondeur | Laval

Redha Kramdi - Secondeur de couverture | Montréal

Marc-Antoine Dequoy* - Demi défensif | Montréal

Benjamin Carré - Demi défensif | McGill

Émile Chênevert* - Demi de coin | Laval

Jean-Sébastien Bélisle - Demi de coin | Montréal

François Hamel - Maraudeur | Montréal

UNITÉS SPÉCIALES

Louis-Philippe Simoneau - Botteur de dégagement | Montréal

David Côté - Botteur de précision | Laval

Ryth-Jean Giraud - Retourneur | Montréal

* Choix unanime