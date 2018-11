Un constat payant pour les Canadiens

Publié aujourd'hui à 11h02

Mis à jouraujourd'hui à 11h15

C’est souvent dans l’adversité que l’on apprend le plus. L’édition actuelle des Canadiens de Montréal en est la preuve. Les joueurs sont revenus plus compétitifs et déterminés que jamais après le cauchemar de l’an dernier et les résultats sont probants.

J’ai bien apprécié le point de presse impromptu du directeur général Marc Bergevin, lundi. Il est plus détendu avec les médias et sans partager de secrets d’état, il fait preuve d’une plus grande ouverture sur sa vision et son plan pour l’équipe.

Trois phrases que je retiens du point de presse de Bergevin:



1)"Compétitionner n'est pas une option"

2)"Tomber est un accident, se relever est un choix" et

3)"On ne gagne pas à cause de Carey Price".#Canadiens #tvasports — Louis Jean (@LouisJean_TVA) October 29, 2018

J’ai particulièrement aimé son point sur son joueur concession: «l’équipe ne gagne pas à cause de Carey Price».

Lorsque Price a remporté les trophées Vézina et Hart en 2015, c’était un bel honneur pour le joueur et l’organisation. Mais le club a également fait un constat important, qu’il fallait mieux entourer Price et être moins dépendant de lui.

C’est l’objectif de l’organisation depuis. En fait, soyons clair, le but a toujours été de bâtir la meilleure équipe qui soit, mais ce moment a confirmé qu’il fallait redoubler d’ardeur pour y arriver.

Tranquillement, mais sûrement, on met les bases pour s’assurer qu’on se fie moins sur un seul joueur pour connaître du succès. Depuis le début de la campagne, c’est collectivement que l’équipe a connu du succès. Un signe encourageant sachant que lorsque Price est au sommet de sa forme, il peut à lui seul remporter un match.

17 pensées en rafale

1. La famille du légendaire Henri Richard rayonnait lundi soir lorsque le Rocket de Laval a dévoilé deux œuvres d’art honorant l’ancien numéro 16 des Canadiens de Montréal. Le discours de Guy Lafleur a d’ailleurs impressionné plusieurs gens.

2. Lors de ce cocktail, je me suis entretenu avec l’ancien président de l’équipe, Ronald Corey. Monsieur Corey m’a dit que «Henri Richard pesait 160 livres, mais jouait comme s’il en pesait 240»!

3. Espérons que la blessure de Paul Byron ne le ralentira pas trop. Il est un joueur clé pour le Tricolore.

4. D’ailleurs, j’ai parlé aux parents de Johnny Gaudreau, des Flames de Calgary, l’autre jour. Son père Guy, qui parle encore très bien français, ne manque jamais un match de son fils. Comme beaucoup de gens, il a été impressionné par le CH contre ses Flames, il y a environ une semaine et demie. Il m’a dit qu’il ne comprenait pas pourquoi les Flames avaient laissé partir Byron.

5. On peut voir où la vedette des Flames a pris son caractère et son intensité. Gaudreau a marqué le but gagnant en prolongation contre les Sabres de Buffalo. La cage était complètement déserte. Sa mère Jane lui a dit, «même moi j’aurais marqué ce but-la»! Difficile d’impressionner ses parents parfois!

Johnny Gaudreau marque en prolongation - TVA Sports

6. Nikita Scherbak ira passer du temps dans la Ligue américaine pour des fins de remise en forme. À son retour, il devra prouver qu’il peut non seulement aider l’équipe, mais il doit se rendre indispensable. Comme me l’expliquait un dirigeant dans la LNH, «les jeunes joueurs mettent parfois du temps avant de débloquer et surtout comprendre ce que ça prend pour évoluer à temps plein dans la Ligue nationale. Parfois, les jeunes ont besoin de passer par deux ou trois clubs avant de saisir leur chance». Espérons que ce ne sera pas le cas de Scherbak.

7. Il y a toujours des partisans qui assistent aux entraînements des Canadiens à Brossard. Un fan en particulier a attiré mon attention la semaine dernière. Jean-Philippe Hamel est entraîneur-chef avec l’équipe junior AAA du Collège Français de Longueuil. Depuis l’an dernier, il prend régulièrement des notes afin de retransmettre les enseignements à ses joueurs. «Il y a beaucoup de nouveaux exercices cette année, a-t-il constaté. Claude Julien met beaucoup plus l’emphase sur des exercices avec pression constante sur le porteur de la rondelle.»

8. L’autre jour, après un entraînement, Luke Richardson se pointe dans le vestiaire des Canadiens. Il venait chercher Victor Mete pour faire une séance vidéo et lui montrer des séquences de jeu précises. Mete s’est empressé d’aller le rejoindre. «Il est intimidant, mais gentil. Il a eu un énorme impact jusqu’ici sur la brigade défensive.» Voilà comment Jordie Benn a décrit l’ancien arrière de la LNH qui est maintenant adjoint à Julien.

9. Noah Juulsen n’a jamais vu Richardson jouer dans la LNH, mais il a fait une recherche YouTube pour en connaître davantage sur son instructeur. Sa conclusion? «C’était un dur!»

10. Patrice Bergeron a remporté quatre trophées Selke remis au meilleur attaquant défensif. Il a démontré pourquoi il est perçu comme le joueur le plus complet dans la LNH sur le but égalisateur mardi, contre les Hurricanes.

Un jeu spectaculaire de Patrice Bergeron - TVA Sports

11. Les Oilers semblent retrouver leurs moyens. Comme tous les grands, Connor McDavid cherche constamment à s’améliorer. L’un des joueurs qu’il analyse et essaie d’imiter est justement Bergeron. Un joueur qui connaît bien le capitaine des Oilers me confiait récemment: «il peut gagner 25 matchs à lui seul».

12. Alex Galchenyuk commence à prendre confiance avec les Coyotes. Il a un point par match depuis son retour de blessure. Exactement la même moyenne que... Max Domi avec les Canadiens.

13. Les dieux du hockey n’avaient d’autre choix que de récompenser Alex Ovechkin avec une coupe Stanley en juin dernier. De un, il est devenu un leader, et de deux, il prend toujours le temps de rencontrer ses fans ou de faire ce genre de geste tellement touchant.

14. Même si les Golden Knights connaissent un début de saison plutôt timide, leur as attaquant, Jonathan Marchessault, va très bien. Marchessault est en avance statistiquement par rapport à pareille date l’an passé. Il a 12 points en 12 matchs et un but gagnant. Son premier but gagnant n’était pas venu avant le 24 novembre en 2018. Je suis toutefois convaincu que Marchessault échangerait ses statistiques personnelles pour le succès collectif.

15. Marc-André Fleury jouera probablement jusqu’à 40 ans. Il est en excellente forme physique, rarement blessé, et a tellement de plaisir à jouer. Il s’est d’ailleurs déguisé lors de l’entraînement des Golden Knights à l’Halloween. Sa publicité imitant Sidney Crosby est hilarante. Du grand «Flower».

Halloween + Marc-Andre Fleury =



.......we're not sure but it's pretty wacky 🌸😆 pic.twitter.com/NKlCSwDRLR — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 31, 2018

16. Le hockey professionnel est un milieu compétitif et parfois cruel. Il y a toujours quelqu’un qui attend le moindre signe de faiblesse pour te remplacer ou te renvoyer dans les mineures. Mike Condon en est la plus récente victime. Il a accordé un mauvais but mardi et le lendemain, il était soumis au ballottage.

Mike Condon accorde un très mauvais but - TVA Sports

17. La Fondation Tagliani a tenu un souper bénéfice lundi soir à la 1909 Taverne Moderne de Laval. Le superbe événement organisé par le pilote automobile et son épouse Bronte a amassé 40 000$. Les sommes amassées viendront en aide à différents organismes qui luttent contre les allergies alimentaires, une réalité avec laquelle doit composer Tagliani et sa jeune fille.