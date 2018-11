Soirée de 50 points pour Derrick Rose!

Pour la première fois depuis 2011, Derrick Rose a marqué plus de 40 points dans un match de la NBA lors de la victoire de son équipe, Minnesota, face à Utah (128-125), mercredi.

«D-Rose», 30 ans, a fini la rencontre avec 50 points (19 sur 31 au tir), six passes décisives, cinq rebonds et deux interceptions en 41 minutes de jeu.



Il a amélioré de huit unités son record personnel, 42 points, marqués en février puis en mars 2011, saison à l'issue de laquelle il avait été meilleur joueur (MVP) de NBA sous le maillot des Bulls de Chicago.



Depuis ce titre, le plus jeune de l'histoire à 22 ans et six mois a enchaîné les blessures graves, désillusions et équipes (Knicks, Cleveland et depuis février 2018 Minnesota).



Rose a été décisif dans un match indécis jusqu'au bout en marquant deux lancers francs et captant un rebond défensif dans les dernières secondes.



«Je travaille incroyablement dur ("work my ass off") pour vivre ça. J'ai juste joué au basket comme je sais le faire grâce à mes coéquipiers (...) on a un groupe jeune et j'essaie de montrer l'exemple», a déclaré Rose, aux bords des larmes, à l'issue de la rencontre.



Minnesota évoluait sans son meilleur marqueur Jimmy Butler, laissé au repos pour ce match alors qu'il a demandé avant le coup d'envoi de la saison à être transféré.



Les Timberwolves affichent à leur bilan quatre victoires et quatre défaites, synonymes de 10e place de la conférence Ouest, et ont infligé à Utah sa troisième défaite de la saison.