Slava Voynov souhaite revenir dans la LNH

Le défenseur russe Slava Voynov aurait fait une demande officielle pour réintégrer la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est du moins ce qu’a rapporté un journaliste du site web The Fourth Period et de la radio web Sirius XM NHL Network, jeudi, précisant qu’aucun échéancier n’avait été établi par les dirigeants de la LNH pour rendre une décision.

BREAKING - Slava Voynov has applied for NHL reinstatement per Deputy Commissioner Bill Daly



"We’re in process of an intense factual investigation. I’m not in a position to give timeline. When investigation is done, Commissioner will deal with his application for reinstatement."