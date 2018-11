Retour victorieux pour Pekka Rinne

De retour dans la formation des Predators de Nashville après une absence de cinq matchs, Pekka Rinne a repoussé pas moins de 42 tirs pour permettre aux siens de l’emporter 4-1 face au Lightning de Tampa Bay jeudi soir, en Floride.

Rinne, dont la nature de la blessure qui l’a tenu à l’écart du jeu n’a pas été dévoilée, n’a cédé que devant Slater Koekkoek, au deuxième vingt.

Kyle Turris et Calle Jarnkrok ont chacun inscrit un but et obtenu une mention d’aide dans la victoire, tandis que Ryan Johansen a récolté deux aides.

Roman Jose et Miikka Salomaki (filet désert) ont été les autres marqueurs des Predators.

Devant le filet du Lightning Andrei Vasilevskiy a cédé trois fois sur 23 tirs.

Avec ce gain, la formation de Nashville présente un dossier de 10-3-0, le meilleur de la ligue depuis le début de la saison.