«Nous sommes passés par toute la gamme des émotions» - Louis Robitaille

L’entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville, Louis Robitaille, et celui des Cataractes de Shawinigan, Daniel Renaud, s’afficheront à cœur ouvert dans le documentaire «Le hockey dans le sang», qui sera présenté à TVA Sports, vendredi à 18h, tout juste avant le match entre les Remparts de Québec et les Tigres.

Ce documentaire rempli d’émotions est d’ailleurs animé par Catherine Laflamme, la conjointe de Kristopher Letang, et réalisé par Jean-Sébastien Lozeau.

Robitaille est d’ailleurs enchanté qu’un tel projet ait vu le jour.

«Nous sommes passés par toutes la gamme des émotions quand Jean-Sébastien et Catherine nous ont présenté le projet au repêchage à Shawinigan, a-t-il souligné lors de l’émission Les Partants, jeudi, sur les ondes de TVA Sports. On ne savait pas, moi et Dan (Daniel Renaud), dans quoi on s’embarquait. C’est une belle initiative de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de TVA Sports. Vous allez vraiment voir la réalité d’un entraîneur au sein de la LHJMQ.»

L’entraîneur-chef des Tigres est d’ailleurs extrêmement émotif lorsque le sujet de sa situation familiale est abordé.

«La situation familiale que je vis est que mon fils habite aux États-Unis avec sa mère que j’ai rencontrée quand je jouais (au niveau) professionnel avec les Bears de Hersey, a-t-il confié. Il est rendu à l’âge de 10 ans et est en cinquième année. C’est dur pour lui de venir pendant l’hiver en raison de l’école et c’est ça qui est venu me chercher. De ne pas réussir à le voir grandir tous les jours, c’est ce qui est le plus dur pour moi.»

