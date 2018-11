Mikaël Robidoux a hâte de tourner la page

Déçu du traitement réservé à son endroit à la suite de sa mise en échec sur l’attaquant des Voltigeurs de Drummondville Xavier Simoneau, le 29 septembre dernier, Mikaël Robidoux piaffe d’impatience à l’idée de revenir au jeu dans un peu moins d’une semaine, à Val-d’Or, et ainsi tourner la page définitivement sur cet incident qui lui a valu 15 matchs de suspension.

Robidoux sera admissible à un retour le 7 novembre au domicile des Foreurs. Il quittera donc avec l’équipe vendredi en direction de Victoriaville pour un long voyage de cinq parties en huit jours, qui, après Victo, les mènera à Gatineau, Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Shawinigan.

«Quinze matchs, c’est assez long, merci. De savoir qu’il n’en reste que trois, c’est encourageant. Je suis excité et j’ai hâte de revenir», a-t-il mentionné, jeudi matin.

Un joueur ciblé

Déjà un joueur ciblé par les officiels et le comité de discipline de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), celui qui purge actuellement sa huitième suspension en carrière le sera, évidemment, encore plus, et il le sait pertinemment. Tout comme il est conscient qu’il devra changer un peu son style de jeu.

«J’ai parlé à Patrick Roy et on a parlé de comment je devais changer mes angles de mise en échec afin de ne pas toujours y aller pour la grosse collision. Par contre, mon style de jeu c’est ça, et je suis de même depuis que j’ai 16 ans.»

De son côté, Roy ne s’inquiète pas pour son protégé. Reconnaissant lui aussi qu’il aura des changements à faire dans sa façon de jouer, il ne croit pas qu’il en sera moins efficace pour autant.

«On va lui donner un cadre. C’est pas compliqué, entre les points de mise au jeu, quand il va patiner à cent milles à l’heure, il devra faire attention. Quand il va arriver en angle et qu’il veut finir une mise en échec solide, il le fera, mais il faudra que son bâton soit sur la rondelle. Quand il a rencontré Éric Chouinard et dans les rencontres qu’on a eues, ç’a été clair, c’est ce qu’ils veulent et c’est ça qu’on veut. Pour lui, ce sera de bien gérer ses émotions.»

Menaces et messages haineux

Robidoux et les Remparts ont été plongés dans un tourbillon médiatique à la suite de la mise en échec, et la tempête a aussi déferlé sur les réseaux sociaux. À un moment, après avoir reçu insultes et menaces à profusion, l’attaquant de 19 ans a été contraint à restreindre au maximum l’accès à son profil Facebook ainsi qu’à supprimer son compte Twitter.

«Honnêtement, la première semaine, ça n’a pas été évident. Les menaces et les messages haineux, ça n’arrêtait pas. J’étais chez nous et j’entendais aussi des journalistes me ramasser à la télévision. Ce n’est pas évident pour un gars de mon âge qui n’est pas payé pour faire ça. Veut, veut pas, ça fesse», estime Robidoux qui croit que la pression médiatique a contribué à sa suspension de 15 matchs.

Le fougueux attaquant a maintenant hâte de tourner la page et de ne plus en entendre parler.

«L’autre jour, j’ai pris un taxi et le chauffeur, que je n’avais jamais vu de ma vie, m’en a parlé», a-t-il ajouté avec une pointe d’exaspération.

Qu’il le veuille ou non, la page ne sera pas tournée complètement tant qu’il n’aura pas affronté à nouveau les Voltigeurs. Ce prochain match entre les deux formations est prévu le 13 janvier, à Drummondville. Mais Robidoux ne s’en fait pas trop.

«C’est sûr que ça va être quelque chose d’intense, mais il ne faut pas que je m’en fasse trop. Être détesté dans 17 des 18 arénas de la ligue, ça ne me dérange pas. Ça fait partie de mon jeu et de ma personnalité. Je suis capable d’en prendre. Pour moi, ce sera un match comme les autres.»