Le rêve deviendra réalité

Il était une fois...

Car il y a toujours une première fois.

Frantzi Joseph s’en souvient comme si c’était hier.

«Chris Chelios était sur le bord de la bande, blessé, à regarder les Canadiens pratiquer», se remémore-t-il.

Le jeune Frantzi s’est surpris à rêver. Et s’il jouait un jour pour les Canadiens de Montréal?

C’était l’époque ou l’uniforme bleu, blanc et rouge faisait rêver tous les jeunes adolescents du Québec.

C’est Gaétan Lefebvre, le thérapeute sportif des Canadiens, qui l’avait invité au Forum. Lefebvre, qui agissait comme gérant de l’équipe de hockey du Collège André-Laurendeau, l’avait convaincu de défendre les couleurs des Titans après son stage dans le midget AA.

C’est le plus proche que Frantzi s’est approché du Tricolore. L’équipe de son enfance.

Au tour de son fils...

Son fils Mathieu, un attaquant du Lightning de Tampa Bay, affrontera les Canadiens samedi soir à Montréal.

Les familles Joseph et Taillon seront des spectateurs attentifs. Plusieurs amis ont acheté leurs billets depuis longtemps déjà. Ils vont surveiller leur préféré réaliser son rêve : jouer un match de la Ligue nationale de hockey à Montréal.

«Les émotions sont à leur paroxysme, m’a dit Frantzi lors d’un entretien téléphonique. On se pince encore! Mathieu a tellement mis d’énergie cet été, on sentait qu’il était prêt à monter dans la LNH.»

Quand son fils épluchait la formation du Lightning en tentant de voir quelle place il pourrait occuper cette saison, le paternel était là pour l’encourager.

«Si tu joues bien, ils vont t’en faire de la place!»

Mathieu Joseph, ce hockeyeur doué que plusieurs ont longtemps cru trop petit pour percer le hockey professionnel, a fait sa place.

Il hérite de responsabilités plus défensives à Tampa Bay en ce début de campagne, mais il joue dans la LNH. C’est tout ce qui compte pour le moment.

Vous dire que les Joseph ont cru depuis le jour 1 que Mathieu évoluerait un jour dans la LNH est exagéré. Ils ont compris ce qui se passait quand des équipes du plus gros circuit de hockey au monde ont multiplié les requêtes auprès de son agent trois mois avant la séance de sélection de la LNH en 2015.

«Quand tu es bon, mais que tu mesures 5 pieds 4 pouces, tu passes sous le radar», de dire son père Frantzi.

À son année de repêchage dans le hockey junior québécois, Mathieu Joseph mesurait 5 pi 9 po 3/4 et pesait 143 lb.

Le plus vieux des frères Joseph était répertorié 64e sur la liste finale de la Centrale de recrutement de la LHJMQ. Les Sea Dogs l’ont choisi au 51e échelon.

Il a connu une belle carrière junior, en remportant la coupe du Président en 2017, aux côtés d’un autre joueur actif dans la LNH, Thomas Chabot.

L’an dernier, à sa première saison dans la Ligue américaine, le natif de Chambly a mis neuf matchs avant de marquer son premier but. Il a terminé la saison avec une impressionnante récolte de 53 points en 70 parties.

C'est ça, Mathieu Joseph.

Le voilà donc dans la LNH.

De grandes émotions

Il y a un an et demi, les Joseph vivaient de grandes émotions.

Pierre-Olivier, le jeune frère de Mathieu, était un choix de premier tour des Coyotes de l’Arizona.

Une publication Facebook d’un ami d’enfance de Frantzi, l’humoriste Guy Nantel, a fait grand bruit. Elle a été aimée et partagée des milliers de fois.

Nantel y racontait sa fierté de voir le chemin accompli par Frantzi Joseph, l’un des seuls enfants noirs à jouer au hockey parmi les Blancs au Québec à son époque.

«Bien sûr il y a eu l'ignorance, les noms, les insultes, détaille Guy Nantel. Mais peu importe l'adversité, cet enfant-là était toujours fort et souriant. Frantzi et moi, on passait notre vie ensemble. Chaque instant où l'on pouvait se fréquenter, on le faisait. Seul enfant à la peau foncée à jouer au hockey organisé dans Rosemont, je peux vous dire qu'il en a rencontré des épreuves. Mais Frantzi a toujours regardé en avant, jamais une seule fois entre l'âge de 4 à 16 ans je ne l'ai entendu se plaindre ou se victimiser à propos de sa condition; une autre époque je vous dis.

«Malgré le racisme, la discrimination et les épreuves inhérentes à la réussite de tout jeune athlète qui souhaite réussir, Frantzi s'est taillé une place jusqu'aux portes du hockey junior majeur. Je me souviens quand il évoluait midget AA, à chaque match qu'il disputait, on avait une entente : s'il marquait un but ou plus je lui donnais 50 cents et s'il ne marquait pas, c'était lui qui me devait la somme. Je perdais plus souvent que je ne gagnais, mais ça m'était égal parce que ce garçon-là était mon héros et j'avais l'impression de contribuer à sa motivation.»

Un an plus tard, Frantzi est encore ému devant l’élan de générosité de son ami d’enfance.

«Ma femme France a pleuré toutes les larmes de son corps en lisant son texte. Ses écrits m’ont fait frissonner. C’est l’une des plus belles choses que j’aie lues. Quand j’avais 10 ou 11 ans, c’était tout nouveau, un Noir, pour certains parents. Tous mes amis étaient blancs! Il y avait quand même une petite réticence, mais quand ils m’entendaient parler sans accent, on m’intégrait tout de suite!» rigole-t-il bien des années plus tard.

Guy Nantel est «le plus drôle, l’esprit le plus vif» des amis d’enfance de Frantzi. Il se souvient des nombreuses fois où le père de Guy les reconduisait pour les matchs des Canadiens au Forum.

Avant le début du camp du Lightning, ils ont partagé un repas avec Mathieu. Sans savoir qu’un peu plus d’un mois plus tard, il disputerait son premier match à Montréal dans la Ligue nationale.

Le jeune Frantzi est devenu grand.

Le Forum est devenu le Centre Bell

Mais la fierté d'un Joseph, elle, demeure la même.

Quand Mathieu foulera la glace du Centre Bell, le petit Frantzi du quartier Rosemont va réaliser son rêve.

Un match de la Ligue nationale de hockey à Montréal, contre les Canadiens.

«Ce sera comme si c’était moi», conclut-il.