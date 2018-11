La LNH vise Prague et Stockholm en 2019-2020

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a précisé jeudi que son circuit planifie la présentation de matchs du calendrier régulier à Prague et à Stockholm la saison prochaine.

Le numéro 1 de la ligue a rencontré les médias finlandais au cours d’une conférence de presse tenue en marge des deux parties opposant les Jets de Winnipeg aux Panthers de la Floride à Helsinki. Il a mentionné que les dates et les équipes impliquées dans les prochains duels européens ne sont pas encore déterminées.

«Nous espérons jouer des parties hors-concours en Allemagne et en Suisse. Nous souhaitons aussi organiser une rencontre pour ouvrir la campagne à Prague et deux autres au mois de novembre 2019 à Stockholm, a déclaré Bettman par le biais de propos diffusés sur le site NHL.com. Tout reste sur la planche à dessin. Il n’y a rien d’officiel.»

Les duels Panthers-Jets sont les 30e et 31 matchs de saison régulière disputés à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Plus tôt cette année, les Devils du New Jersey ont vaincu les Oilers d’Edmonton 5-2, le 6 octobre, à Göteborg, en Suède.

«Il faudrait peut-être planifier plus d’un an à l’avance, mais je vois tout cela comme la nécessité de revenir ici sur une base régulière, d’assurer une présence constante, a répondu le commissaire quand il fut interrogé sur un éventuel retour en Finlande, qui aura accueilli sept joutes de la LNH après celle de vendredi. Si nous ne tenons pas de match l’an prochain, possiblement que ce sera l’année suivante.»

Aussi, les 29 premières rencontres à l’extérieur du continent nord-américain ont attiré une moyenne de 13 339 spectateurs par match.

«Notre retour en Europe pour y jouer des parties de saison régulière pendant les récentes années a été un succès fantastique. On ne peut pas être plus heureux», a dit Bettman.