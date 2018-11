Canadiens: contenir l'arsenal des Capitals

L’indiscipline affichée lors des derniers matchs pourrait coûter cher si les joueurs des Canadiens s’aventurent de nouveau trop souvent au banc des punitions jeudi soir. Avec un taux de conversion de 37,1 %, l’attaque massive des Capitals est sans pitié pour ses adversaires.

En fait, il semble que ce soit l’arme de prédilection des représentants de la capitale américaine. Des 38 buts qu’ils ont marqués depuis le début de la saison, plus du tiers (13) l’ont été avec l’avantage d’un ou de deux hommes.

Pourtant, le déploiement de cette attaque massive n’est un secret pour personne. Depuis plus d’une décennie, Alexander Ovechkin se poste dans le haut du cercle des mises en jeu, en position pour décocher un tir sur réception.

«Ovechkin demeure toujours dangereux, mais ils ont trouvé d’autres façons de marquer. [Evgeny] Kuznetsov lance bien, [John] Carlson lance bien de la ligne bleue, a indiqué Claude Julien. Disons que leur choix de jeu est diversifié.»

Couper le centre

Les statistiques compilées depuis le début de la campagne donnent raison à l’entraîneur du Tricolore. Kuznetsov domine la colonne des buteurs des Capitals en supériorité numérique. Ayant fait bouger les cordages à cinq occasions en pareille situation, il devance Ovechkin par un but.

C’est tout un contraste avec l’an dernier, alors que le capitaine des Capitals avait largement dominé ses coéquipiers avec 17 buts en avantage numérique.

Comment, alors, parvenir à surveiller étroitement Ovechkin sans trop se compromettre et ouvrir l’espace pour les Carlson, Kuznetsov, T.J. Oshie et Nicklas Backstrom ?

«Ce sont tous des joueurs dynamiques. Chacun des quatre joueurs devra s’assurer de bien faire son travail. Il faut trouver un moyen d’appliquer de la pression, de leur enlever du temps de réaction et, surtout, de protéger le milieu du territoire», a expliqué Xavier Ouellet.

Ardeurs à modérer

Andrew Shaw, qui pourrait effectuer un retour au jeu après avoir regardé les deux derniers matchs depuis la passerelle, abondait dans le même sens.

«On sait qu’ils utilisent trois droitiers. Il faudra s’assurer de travailler plus fort qu’eux et rendre difficile leur entrée de territoire. Il faut les forcer à pousser la rondelle, s’empresser de la récupérer et l’envoyer à 200 pieds de notre filet», a-t-il énuméré.

D’ailleurs, l’attaquant est justement l’un de ceux qui devront faire gaffe sur le plan de la discipline. Au cours des deux derniers matchs qu’il a disputés, Shaw a écopé de trois punitions, en plus d’être impliqué dans celle dont le Canadien a écopé à Buffalo pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire.

«Je crois que depuis le début de la saison, il n’y a qu’une seule de mes trois punitions qui était méritée. L’une de ces trois nous a coûté un but et a contribué à notre défaite, a mentionné Shaw. Malgré tout, je dois m’assurer d’être du bon côté de la limite.»

Byron incertain

Cela dit, Julien a de nouveau soutenu que Shaw n’avait pas été laissé de côté en raison de son indiscipline.

«Je ne lui ai pas passé de message. Le gars a manqué huit mois. À son retour, il a pris part à deux entraînements. On lui a donné la chance de retrouver son aplomb en lui faisant commencer la saison. Il est tombé malade, puis il est revenu, a rappelé l’entraîneur du Canadien. Il n’a pas encore retrouvé son erre d’aller. Ce que je lui ai demandé, c’est de travailler fort dans les entraînements. C’est ce qu’il fait et il y a une chance qu’on le voie demain.»

Si Shaw peut espérer un retour au jeu, c’est que la situation de Paul Byron demeure incertaine. Blessé au bas du corps lors du match de mardi contre les Stars, le Franco-Ontarien n’a pas terminé la rencontre. Il n’a pas non plus participé à l’entraînement de mercredi.

Brendan Gallagher a bénéficié lui aussi d’une journée de traitements, mais il devrait être à son poste jeudi soir.