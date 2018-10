Une longue absence pour Jonathan Quick

Le gardien des Kings de Los Angeles Jonathan Quick, blessé à un genou, a été opéré pour traiter une déchirure du ménisque et sera à l’écart de la compétition pour une durée indéterminée, a annoncé l’équipe californienne, mercredi.

Plus tôt en octobre, Quick avait vu son nom placé sur la liste des éclopés à cause d’une blessure au bas du corps – possiblement la même que celle l’ayant envoyé sous le bistouri – et il avait manqué cinq rencontres. Maintenant, il devrait rater plusieurs semaines d’activités.

«Les blessures arrivent parfois et je ne peux pas identifier un moment en particulier où celle-ci est apparue, a commenté l’entraîneur-chef des Kings, John Stevens, sur le site de l’organisation.

«Je crois qu’il a accompli du bon travail pour demeurer en forme, que ce soit dans sa routine quotidienne ou sa maintenance préventive. Ces mésaventures surviennent et on doit composer avec elles.»

Los Angeles a rappelé de son club-école d’Ontario l’ancien du Canadien de Montréal Peter Budaj pour combler la perte de Quick. L’Européen appuiera Jack Campbell, qui agira comme gardien numéro 1.