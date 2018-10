Prix annuels de la MLS : Wayne Rooney bien présent, l’Impact boudé

L’attaquant du D.C. United Wayne Rooney est en lice pour le titre de joueur le plus utile à son équipe dans la Major League Soccer (MLS) ainsi que pour celui du nouveau-venu de l’année, a-t-il été dévoilé mercredi.

Par ailleurs, aucun porte-couleurs ou entraîneur de l’Impact de Montréal ne figure parmi les candidats aux prix annuels de la MLS.

Débarqué à Washington durant l’été, Rooney a mené sa nouvelle équipe en séries éliminatoires, le D.C. United terminant au quatrième rang de l’Association de l’Est grâce à une séquence de succès en fin de campagne. L’Anglais a touché la cible 12 fois et ajouté sept mentions d’aide en 20 parties.

Outre l’athlète de 33 ans, Zlatan Ibrahimovic (Galaxy de Los Angeles), Josef Martinez et Miguel Almiron (Atlanta United FC) et Carlos Vela (Los Angeles FC) batailleront pour la distinction de joueur par excellence. Ibrahimovic, Rooney et Vela lutteront également pour celle du meilleur nouveau-venu.

Trophée Landon Donovan (Joueur de l’année)

Miguel Almirón (Atlanta United)

Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy)

Josef Martínez (Atlanta United)

Wayne Rooney (D.C. United)

Carlos Vela (Los Angeles Football Club)

Défenseur de l’année

Aaron Long (New York Red Bulls)

Chad Marshall (Seattle Sounders FC)

Michael Parkhurst (Atlanta United)

Gardien de but de l’année

Stefan Frei (Seattle Sounders FC)

Luis Robles (New York Red Bulls)

Zack Steffen (Columbus Crew SC)

Nouveau venu de l’année (Joueur professionnel disputant sa première année en MLS)

Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy)

Wayne Rooney (D.C. United)

Carlos Vela (Los Angeles Football Club)

Recrue de l’année

Corey Baird (Real Salt Lake)

Mark McKenzie (Philadelphia Union)

Chris Mueller (Orlando City SC)

Entraîneur de l’année

Bob Bradley (Los Angeles Football Club)

Gerardo “Tata” Martino (Atlanta United)

Peter Vermes (Sporting Kansas City)

Joueur ayant connu le meilleur retour au jeu (après un passage à vide ou une blessure)

Osvaldo Alonso (Seattle Sounders FC)

Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy)

Gyasi Zardes (Columbus Crew SC)

Joueur s’étant le plus impliqué au sein de la communauté

Matt Lampson (Minnesota United FC)

Luis Robles (New York Red Bulls)

Wil Trapp (Columbus Crew SC)

Arbitre de l’année

Alan Kelly

Nima Saghafi

Robert Sibiga

Arbitre adjoint de l'année