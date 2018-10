MLS: début des éliminatoires

Les éliminatoires de la MLS prennent leur envol, mercredi, alors que deux rencontres sont à l'horaire.

TVA Sports présentera les duels entre le New York City FC et l'Union de Philadelphie (19h00) et entre le FC Dallas et les Timbers de Portland (21h30).

La formation new-yorkaise a connu une bonne saison en raison de son troisième rang dans l'Association de l'Est et une récolte de 56 points. Mais l'Union n'est pas à négliger avec ses 50 points au classement.

Les deux équipes s'étaient affrontés il y a trois jours, à l'avantage du NYCFC, 3-1.

De leur côté, les Timbers et le FC Dallas ont pris, respectivement, les quatrième et cinquième échelon au classement dans l'Ouest.

Le gagnant de ces duels accéderont aux demi-finales d'association, qui elles, seront jouées dans le format de matchs aller-retour.