LNH 360: le Lightning explose

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 30 octobre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

Calgary 2 – BUFFALO 1 (prol.)

New York (Islanders) 6 – PITTSBURGH 3

Boston 3 – CAROLINE 2

Detroit 5 – COLUMBUS 3

Dallas 4 – MONTRÉAL 1

TAMPA BAY 8 – New Jersey 3 ( à voir dans la vidéo ci-dessus )

) NASHVILLE 4 – Vegas 1

Minnesota 4 – EDMONTON 3

ARIZONA 5 – Ottawa 1

Philadelphie 3 – ANAHEIM 2

New York (Rangers) 4 – SAN JOSE 3 (tirs de barrage)

Huit buts pour le Lightning

L’attaquant Brayden Point (1B, 4A) a réussi la première partie de cinq points de sa carrière et le Lightning a marqué huit buts pour la deuxième fois cette saison, triomphant des Devils 8-3. La troupe de Jon Cooper est ainsi au premier rang de la section Atlantique.

La formation de la Floride avait également marqué huit filets le 13 octobre face aux Blue Jackdets.

C’est la troisième fois au cours des 25 dernières saisons (2017-2018, 2006-2007) qu’une équipe marque huit buts ou plus dans six parties ou plus avant la fin du mois d’octobre.

Point est devenu le huitième joueur de l’histoire du Lightning – et le plus jeune - à amasser au moins cinq points dans un match de saison régulière. Le seul joueur à avoir obtenu six points dans l’histoire du Lightning est Doug Crossman (7 novembre 1992).

Jakub Voracek des Flyers a également obtenu cinq points dans une rencontre cette saison.

Quatre victoires de suite pour les Coyotes

Cinq joueurs différents ont trouvé le fond du filet et Antti Raanta a réalisé 25 arrêts pour permettre aux Coyotes de défaire les Sénateurs, 5-1.

Il s’agit d’un quatrième gain consécutif pour la formation de l’Arizona. Elle a marqué 27 buts à ses six derniers matchs.

Les Coyotes ont marqué cinq buts en désavantage numérique à leurs trois derniers matchs; une première depuis plus de 10 ans (les Blackhawks avaient marqué cinq buts en deux matchs en infériorité numérique en novembre 2007).

Alex Galchenyuk a marqué son premier but dans l’uniforme des Coyotes.

Pastrnak et Bergeron maintiennent le cap

David Pastrnak (1B) et Patrice Bergeron (3A) ont joué un rôle crucial dans un gain des Bruins face aux Hurricanes.

Pastrnak est le meilleur marqueur de la LNH cette saison avec 11 buts, à égalité avec Patrick Kane des Blackhawks. Seulement deux joueurs de l’histoire des Bruins ont marqué plus de buts que lui en octobre (Phil Esposito, 14 en 1973-1974, et Charlie Simmer, 12 en 1985-1986).

Bergeron est devenu le premier joueur des Bruins à amasser 19 points lors des 12 premiers matchs de son équipe depuis Adam Oates en 1993-1994.

Sebastian Aho égale Wayne Gretzky, mais les Bruins l'emportent - TVA Sports

Aho rejoint Gretzky

L’attaquant des Hurricanes Sebastian Aho a obtenu une aide dans un 12e match consécutif depuis le début de la saison. Il rejoint ainsi Wayne Gretzky et Ken Linseman comme étant les seuls joueurs à avoir amassé au moins une aide dans chacun des 12 premiers matchs de leur équipe en début de campagne.

Burns et Meier ne ralentissent pas

Le défenseur Brent Burns et l’attaquant Timo Meier, des Sharks, ont poursuivi leur séquence de matchs avec au moins un point à neuf parties. Le record d’équipe est de 12 (Robert Gaudreau et Jonathan Cheechoo).

Meier est le deuxième joueur d’origine suisse à réussir pareil exploit après Kevin Fiala (décembre 2017).

L’attaquant du Wild Mikael Granlund, qui a amassé un but et une aide, a également obtenu au moins un point lors de ses neuf derniers matchs.

Les Red Wings ont accordé les trois premiers buts du match face aux Blue Jackets, mais l’ont finalement emporté 5-3. C’est la deuxième fois en 10 ans qu’un tel scénario se produit et se termine en temps régulier. (mars 2010 contre les Oilers)

