Les Remparts manquent de carburant

Explosifs depuis trois matchs, les Remparts de Québec sont tombés à plat à leur dernier match devant leurs partisans avant deux semaines et demie en s’inclinant 3-0 face aux Huskies de Rouyn-Noranda, mercredi soir, devant une foule annoncée de 6404 spectateurs au Centre Vidéotron.

Les hommes de Patrick Roy subissaient un premier revers par jeu blanc cette saison alors que le gardien des Huskies, Zachary Emond, sans être véritablement menacé, a revêtu le costume du «33» en ce soir d’Halloween, étant impérial devant sa cage en repoussant 22 tirs.

«Ils ont joué un très bon match de route. Ils ont bien défendu le devant du filet et leurs défenseurs ont été excellents. [...] On a quand même juste donné 23 tirs au but contre une machine de même. Ils avaient peut-être un peu plus d’énergie que nous dans leur façon de jouer», a reconnu l’entraîneur-chef des Remparts, satisfait dans l’ensemble de l’effort de ses ouailles.

Les visiteurs ont secoué les cordages lors de chacun des engagements par l’entremise de Justin Bergeron, deux fois, et du Tchèque Jakub Lauko qui a déjoué Anthony Morrone d’un vif tir des poignets.

«On n’a pas donné grand-chose aux Remparts, peut-être un moment fort et je trouve qu’on s’est bien comportés durant celui-ci. Ils sont difficiles à battre au Centre Vidéotron et on était prêts. On a rebondi après notre défaite à Val-d’Or», a souligné le pilote des Huskies, Mario Pouliot.

Soupe mélangée

Patrick Roy a dérogé à ses habitudes en modifiant ses combinaisons pendant le match dans le but de provoquer une étincelle offensive alors que l’expérience d’employer Olivier Mathieu sur le premier trio en compagnie de Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev n’a pas été concluante en l’absence de Louis-Filip Côté. Mathieu faisait un retour au jeu après avoir raté les quatre précédents rendez-vous.

Avec 11 attaquants en uniforme, Roy a brassé ses cartes comme il ne l’avait jamais fait depuis le début de la saison à partir de la deuxième période, les deux Européens ayant droit à une valse de partenaires différents pour compléter leur unité.

«C’était peut-être un peu trop lui demander [à Olivier] pour le premier match. On l’a essayé en première période et je ne trouvais pas que c’était menaçant. Kurashev, il faut lui donner la rondelle. Je ne veux pas que Kurashev soit obligé d’être en échec-avant tout le temps», a expliqué Roy.

Mathieu avait un discours semblable. «J’aurais pu en donner plus et quand tu perds, c’est normal qu’il y ait des changements pour que la première ligne génère», a dit le joueur de 18 ans.

N’empêche qu’au quart de la campagne, les Remparts ont surpris bien des gens en s’imposant contre des puissances et en se forgeant une fiche de 8-7-2, pour 17 points.

«Ça nous a permis d’avoir une bonne idée comment on peut se débrouiller contre les bonnes équipes. C’est positif. J’aime ce que je vois de mon équipe», a insisté le Diable en chef.

- Les Remparts entameront un éreintant voyage de cinq parties sur la route à partir de vendredi soir, à Victoriaville, une séquence qui les conduira dans quatre régions du Québec! Le Drakkar de Baie-Comeau (3e), les Huskies (4es), les Mooseheads (5es) et les Wildcats de Moncton (9es) ont été répertoriés dans le dernier palmarès des meilleures équipes de la Ligue canadienne dominé par les Raiders de Prince Albert.

- L’entraîneur-chef des Huskies, Mario Pouliot, passera quelques jours au Défi mondial des moins de 17 ans au Nouveau-Brunswick dès dimanche, ce qui lui fera rater la visite des Diables rouges dans la ville du cuivre, le 6 novembre.